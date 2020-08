« Surmonter la crise », priorité de la rentrée pour Macron et Castex

Après la chancelière allemande Angela Merkel hier, c'est le Premier ministre Jean Castex qui s'est rendu à Bormes-les-Mimosas dans le Var. Au Fort de Brégançon plus précisément, là où séjourne Emmanuel Macron depuis fin juillet pour des vacances « calmes et studieuses ». Tous deux se sont retrouvés, pour la première fois depuis le dernier Conseil des ministres il y a trois semaines, afin de faire le point sur les principaux dossiers, au cours d'une réunion de travail et d'un déjeuner pris sur la terrasse de la résidence d'été des présidents.

« Les défis de cette rentrée sont nombreux. Avec le Premier ministre Jean Castex, notre feuille de route est claire : surmonter la crise, continuer l'action engagée avec les Français », a tweeté Emmanuel Macron. Le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler et le directeur de cabinet de Matignon Nicolas Revel avaient également été conviés pour l'occasion.

Emmanuel Macron et Jean Castex se retrouveront de nouveau mardi matin, à l'Elysée cette fois, pour le Conseil des ministres de rentrée au cours duquel sera présenté le plan de relance de 100 milliards d'euros qui doit permettre, sur deux ans, à l'économie de se redresser. Ce plan est attendu de pied ferme par les entreprises des secteurs les plus frappés par la crise.

Si son contenu est pour le moment inconnu, on sait qu'il comprendra un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les ménages dans les mois qui viennent. La priorité « absolue » sera la lutte contre le chômage, a en tout cas promis Jean Castex dans sa déclaration de politique générale mi-juillet. La France devrait connaître en 2020 sa pire récession depuis des décennies, avec une contraction du PIB de 11% selon le gouvernement, et une hausse massive du chômage.

La rentrée évoquée

Emmanuel Macron et Jean Castex ont également discuté de la gestion sanitaire avec la menace d'une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, alors que se prépare la rentrée dans les écoles. « On aura une rentrée scolaire qui se fera. On ne va pas mettre nos pays à l'arrêt mais on va devoir vivre avec le virus, en veillant à ce qu'il ne se propage pas plus vite et à ce qu'il ne touche pas les personnes âgées, qui sont les plus fragiles », a prévenu jeudi 21 août Emmanuel Macron.

Ce même jour, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a exclu un report généralisé de la rentrée scolaire, réclamé par certains du fait du rebond des contaminations au Covid-19. Invité sur le plateau de France 2, il a par ailleurs annoncé que le port du masque devra être « systématique » au collège et au lycée dans les espaces clos, même quand les règles de distanciation physique pourront être respectées.

La France a enregistré 4.771 nouveaux de Covid-19 en 24 heures, une progression inédite depuis mai. Elle figure à la deuxième place des pays où les contaminations accélèrent le plus, parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas quotidiens en moyenne au cours de la semaine écoulée. À savoir 2.900 nouveaux cas comptabilités en moyenne par jour sur les sept derniers (+50%), derrière l'Éthiopie (+82%, 1.400 nouveaux cas par jour) mais devant l'Espagne (+48%, 5.800), l'Ukraine (+33%, 1.800), le Bangladesh (+28%, 3.100), l'Allemagne (+26%, 1.200) et l'Irak (+20%, 4.100). Le nombre de nouveaux patients contaminés admis dans les hôpitaux français a toutefois baissé à 149, contre 162 mercredi, selon les chiffres publiés jeudi par Santé Publique France.

