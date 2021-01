Alimentation : Couche-Tard, le géant canadien des « dépanneurs » qui veut croquer Carrefour

Couche-tard : derrière ce patronyme évocateur et original se cache un géant mondial du commerce qui vient de faire remarquer en annonçant son « offre amicale » de rachat du groupe de distribution Carrefour. Fondée en 1980 par quatre co-fondateurs, dont le président du conseil Alain Bouchard, l'entreprise québécoise est pourtant bien connue au Canada où elle exploite des « dépanneurs », terme qui désigne au Canada les petites épiceries ouvertes tard le soir, tôt le matin, et quasiment tous les jours de l'année.

Alain Bouchard a acheté lui-même son premier dépanneur dans la ville de Québec en 1980, avant de développer son concept, basé sur le mix de l'épicerie et de la station-service, jusqu'à détenir actuellement 14 200 dépanneurs à travers la planète, dont les deux tiers en Amérique du nord. Dans cette course à la croissance, Alain Bouchard a toujours conservé le nom de son premier magasin, Couche-Tard, comme marque commerciale en Amérique du nord et comme dénomination de son groupe mondial. Aujourd'hui, Alimentation Couche-Tard, valorisé en bourse à 30 milliards d'euros, pèse le double de Carrefour devenu depuis cette semaine une cible au grand dam de Bruno le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances, "a priori défavorable" à cette opération présentée comme "amicale" au nom d'impératifs de souveraineté...