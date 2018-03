Amazon et Monoprix scellent un partenariat commercial historique

C'est inédit. Monoprix, filiale du groupe Casino, devient le premier distributeur français à vendre certains de ses produits, estampillés Monoprix Gourmet ou Monoprix Bio, sur la plateforme du géant américain Amazon. Ils seront commercialisés sur une section spéciale du site et de l'application Amazon Prime Now - le service de livraison express (en moins de deux heures) d'Amazon -, et ne concerne, pour l'instant, que la région parisienne.

Cet accord marque une nouvelle étape dans la stratégie de conquête de l'e-commerce menée par Monoprix, qui a annoncé en février être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir Sarenza, deuxième chausseur en ligne de France. Cette alliance enrichit aussi les partenariats à l'international de Monoprix, qui a déjà conclu un accord dans le e-commerce alimentaire avec le britannique Ocado.

A 9h08, le titre Casino progressait de 7,48% à 40,37 euros, enregistrant ainsi la plus forte progression de l'indice SBF 120 (+1,48%).

L'e-commerce affecte les distributeurs français

"A travers ce partenariat unique entre Amazon et Monoprix, le groupe Casino renforce sa stratégie de distribution omnicanale (par tous les canaux de vente possibles, ndlr) et se rapproche encore davantage de ses clients et de leurs besoins", assure Jean-Charles Naouri, Pdg du groupe français, dans un communiqué.

Bien que limité encore à l'alimentaire et à la région parisienne, ce partenariat est néanmoins sans précédent dans le monde de la grande distribution française, qui est chamboulé par la concurrence même d'Amazon et voit ses revenus s'éroder d'année en année.

Pour exemple, le numéro un français du secteur, Carrefour, a ainsi annoncé en janvier la suppression de milliers de postes, ainsi qu'un virage vers le commerce en ligne et le bio. Le géant, qui pointait encore à la deuxième place mondiale des distributeurs en 2001, est descendu à la 9e.

Leclerc réplique avec son service de livraison 24h/24

Quant à Auchan, il s'est allié avec le géant chinois Alibaba, mais c'est pour développer une offre physique en Chine et non adapter la sienne en France.

Leclerc, jusqu'à maintenant absent de la capitale, propose depuis lundi un service de livraison à domicile en 24 heures que son patron, Michel-Edouard Leclerc, a explicitement présenté comme une réponse à Amazon. Les intentions du géant américain en France n'étaient en tout état de cause, pas un mystère : l'an dernier, la presse avait évoqué des approches envers les principaux distributeurs, que certains comme Système U avait confirmées.

Le groupe américain a lui-même dépassé depuis l'an dernier le terrain du commerce en ligne pour entrer sur celui des magasins physique avec le rachat aux Etats-Unis, pour près de 15 milliards de dollars, de la chaîne de supermarchés haut de gamme Whole Foods, au positionnement semblable à celui de Monoprix.

(Avec AFP et Reuters)