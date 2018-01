Pimkie : syndicats et salariés cherchent du soutien avec une pétition

Quelques dizaines de salariés et représentants syndicaux FO, CGT et CFDT de Pimkie ont fait signer une pétition de soutien samedi matin, dans le centre-ville commerçant de Lille, pour contester le plan de départs volontaires, a constaté une journaliste de l'AFP.

"On a besoin de l'aide tous, et de ceux qui soutiennent le monde du travail", a expliqué Valérie Pringuez, secrétaire CGT du comité d'entreprise, aux côtés d'autres salariés portant des T-shirts blanc où l'on pouvait lire "Pimkie, salarié soldé".

Plan de départs volontaires

La direction et deux syndicats de la marque de prêt-à-porter, FO et la CFE-CGC, ont signé mercredi un accord de méthode en vue de négocier un plan de départs volontaires, au lendemain de l'échec des pourparlers sur un projet de ruptures conventionnelles collectives.

"Nous voulons des propositions décentes pour que les salariés puissent vivre après avoir perdu leur emploi, à savoir un cabinet de reclassement, le maintien de la mutuelle, des formations et des indemnités correctes", a détaillé Valérie Abraham, déléguée syndicale CFDT, employée au siège international de Villeneuve d'Ascq (Nord).

"Je suis en colère. Les 208 suppressions sont là. On veut montrer à la direction que la population est derrière nous et que l'on est regardé de près", a déclaré Séverine Salperwyck, déléguée syndicale FO, tout en interpellant les passants au carrefour de deux rues fréquentées pour recueillir leur signature.

Des résultats déficitaires

La direction met en avant des résultats déficitaires depuis 2015 et un chiffre d'affaires 2017 en baisse de 10% par rapport à l'année précédente". Plusieurs syndicats contestent cette analyse.

"On soutient qu'il n'y a pas de motif économique à la suppression des emplois en France", a insisté Mme Pringuez. "Les résultats qui sont négatifs sont surtout en Allemagne, en Espagne, en Italie. Pimkie France va bien". Martine Aubry, maire socialiste de Lille, et les députés France insoumise du Nord Ugo Bernalicis et Adrien Quatennens étaient présents.

