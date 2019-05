Pour contrer Amazon, Walmart se dote d'un responsable des technologies

Suresh Kumar, ancien responsable de Google, rejoint le groupe de Bentonville (Arkansas, sud) et va occuper le poste nouvellement créé de Chef des technologies (CTO). Ayant aussi travaillé pour Microsoft, IBM et Amazon, il va rendre compte directement au PDG Doug McMillon, est-il précisé dans un communiqué.

"Il a une compréhension unique de la confluence entre la technologie et la distribution, dont la chaîne de fournisseurs, et a une bonne connaissance du cloud (informatique dématérialisée) et de la publicité", souligne Walmart.