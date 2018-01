Spartoo fait un pari "à long terme" avec André

Tout un symbole. L'enseigne de chaussures André, créée en 1896, est en passe d'être avalée par le site de ventes en ligne, Spartoo. Les deux entreprises françaises ont annoncé mardi être en négociations exclusives, près d'un an après la mise en vente de l'entreprise centenaire par sa maison-mère Vivarte. La pépite grenobloise, créée en 2006, entend ainsi poursuivre sa stratégie "phygitale" - contraction de physique et digital. L'objectif : fidéliser la clientèle.

"Internet est une commodité : on clique, on commande. Il y a peu d'émotion, peu de chaleur, explique le PDG et fondateur de Spartoo, Boris Saragaglia. Avec les magasins, le client tisse une relation avec le produit. Il va pouvoir développer une préférence pour la marque, et donc, devenir fidèle. Un client en magasin est 50% plus fidèle que sur Internet."