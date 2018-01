Vivarte annonce mettre en vente l'enseigne de chaussures Besson

Mais fin octobre, les syndicats assuraient que le groupe envisageait de céder cette enseigne de chaussures. (Crédits : Neil Hall)

En difficulté, le groupe a engagé depuis plusieurs mois, un plan de cessions et de restructurations. Vivarte avait ainsi annoncé en janvier se recentrer sur six enseignes y compris Besson mais aussi La Halle, les enseignes de chaussures de centre-ville (Minelli, San Marina, CosmoParis) et le prêt-à-porter de centre-ville (Caroll).