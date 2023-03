JO 2024 : la startup dijonnaise Toolib désignée « pilote » pour accueillir les personnes en perte d’autonomie

« Près de 350.000 visiteurs en situation de handicap seront accueillis dans la capitale pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques en 2024 », a affirmé la Mairie de Paris. Soit autant de personnes qui devront se loger, se déplacer dans la ville, mais aussi partout en France pour assister aux évènements qui se dérouleront en province. En ce sens, l'Hexagone doit soigner l'accueil et l'hébergement des visiteurs, valides ou non.

La proposition de valeur de la startup dijonnaise Toolib a donc tapé dans l'oeil des organisateurs des JO de Paris et du gouvernement pour être nommée « pilote de la « stratégie nationale sport et handicaps 2020-2024 » par le ministère chargé des Sports. Concrètement, la plateforme Toolib.fr met en relation les personnes en perte d'autonomie, permanents ou temporaires, (sportif blessé, seniors, personnes en situation de handicap...) avec des particuliers qui louent des logements accessibles. Un ergothérapeute vérifie l'accessibilité des habitations avant la mise en ligne des annonces. S'il est nécessaire de rajouter du matériel adapté, tel qu'un lit médicalisé ou un siège de douche, la startup propose un service complémentaire, en passant notamment par Envie autonomie, une structure d'insertion qui reconditionne du matériel médical. En moins de 48h, le matériel peut être livré sur place. Cela permet d'élargir considérablement l'offre : « Nous transformons les logements accessibles en logements adaptés », souligne Guillaume Boulaton, cofondateur de Toolib.

Des locations longue durée en ligne de mire

Fin 2022, Toolib a franchi une nouvelle étape en rejoignant l'incubateur « Paris & Co sport », qui vise à travailler des solutions innovantes pour rendre accessible la pratique sportive. Cela lui a permis de lever son premier million d'euros. Une enveloppe destinée en particulier à développer sa communication et à améliorer son référencement sur la toile.

Côté modèle, le tarif de la prestation varie en fonction du degré de complexité de l'installation de ce matériel. Par exemple, « un lit médicalisé coûte 13 euros par nuit. Toutefois, la livraison et l'installation revient à 250 euros. Donc, plus la personne reste longtemps, plus son matériel est rentabilisé », précise Guillaume Boulaton. Il faudra compter une dizaine d'euros pour une chaise de douche durant une semaine. Pour les loisirs, il s'agit souvent d'un faible supplément lié à l'activité. « Par exemple, louer un vélo ou un quad avec un kit main adapté, c'est trois euros de l'heure », poursuit-il. À cause de la crise du Covid, les réservations sur l'application Androïd ont réellement commencé qu'à partir de 2022. Le modèle économique est simple, Toolib prend environ 20% sur chaque réservation. « 1.000 personnes ont pu voyager l'année dernière grâce à la plateforme », confie Guillaume Boulaton. Et côté offres : « Nous avons actuellement 700 logements disponibles. Notre objectif est de viser 1.000 logements pour le mois prochain », poursuit-il.

Entre Airbnb et les agences de voyages spécialisées

Sur le marché, Toolib se situe entre deux segments. D'un côté, son plus grand concurrent sur la partie logement est le généraliste Airbnb. Toutefois, ces derniers ne se soucient pas vraiment du handicap. Il y a juste une case à cocher afin de savoir si le logement est accessible ou pas. De l'autre côté, il y a les agences de voyage spécialisées dans le handicap, telle que Mobee Travel, mais elle n'offre pas la même réactivité qu'une plateforme en ligne : « Il faut planifier longtemps à l'avance ses vacances avec ce type d'agence. Clairement, vous ne pouvez pas partir dès le lendemain, sur un coup de tête », constate Guillaume Boulaton. D'autant plus, que Toolib ne s'adresse pas uniquement aux personnes en situation de handicap mais à celles qui sont en perte d'autonomie. Il peut s'agir d'un sportif qui est blessé et qui a besoin d'un matériel particulier temporairement ou d'un senior.

Les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme : un marché à fort potentiel

Si Guillaume Boulaton a voulu garder jalousement son algorithme, l'entrepreneur s'est rapidement rendu compte qu'il y avait un modèle à développer avec les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme. C'est là qu'est né une deuxième entité dédiée aux professionnels : la solution Toolib Partners. Déjà en place pour la réservation de certains campings qui proposent une partie de leur logement adapté aux situations de perte d'autonomie, Toolib propose d'intervenir en marque blanche auprès d'un grand groupe hôtelier et d'une chaine de club de vacances haut de gamme. « Sur le site de nos clients, apparait un menu où la personne peut décrire son handicap ou sa situation en perte d'autonomie. À partir de ces données précises, notre algorithme calcule le type de logement qui sera le mieux adapté », explique Guillaume Boulaton. Les professionnels paient un abonnement - en fonction du nombre de chambres qu'ils mettent à disposition - pour utiliser l'algorithme et à chaque fois qu'un logement est réservé grâce à Toolib, une part est reversée à la startup.

La startup qui a reçu l'agrément d'entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS) vise également l'éducation nationale, notamment les internats des collèges et lycées. « À chaque rentrée, les chefs d'établissements passent beaucoup de temps à essayer de répartir les élèves en situation de handicap dans les internats qui pourraient leur correspondre. Alors que notre algorithme pourrait faire le job tout seul ! », vante Guillaume Boulaton.