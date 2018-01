Chelsea FC nomme un nouveau directeur général !

Alors que plusieurs clubs de Premier League ont profité de l'ouverture du marché des transferts hivernal pour casser leur tirelire et réajuster leur effectif ; Chelsea FC a également opéré un recrutement stratégique, qui pourrait réorienter sa stratégie de développement à long terme.

Ce recrutement ne concerne pas l'univers sportif mais son organigramme administratif. Dépourvu de directeur général depuis 2014 et le départ de Ron Gourlay, le club londonien a remédié à cette anomalie en fin de semaine dernière en annonçant l'arrivée de Guy Laurence. Il sera officiellement intronisé à la tête de la direction générale du club au mois de février prochain.

Accroître les revenus commerciaux et développer le numérique

En occupant une telle fonction, Guy Laurence va superviser les opérations et la gestion du club au quotidien en orientant sa stratégie en fonction des objectifs fixés par le Board des Blues. Guy Laurence rendra directement compte de ses actions à Bruce Buck, Président de Chelsea FC.

« Guy rejoint le club à moment crucial, dans les domaines sportif et extra-sportif. Il travaillera en collaboration avec le propriétaire (ndlr : Roman Abramovitch) et le Board afin d'accroître nos revenus commerciaux et développer nos opportunités dans le domaine numérique. Guy devra identifier les meilleures façons de contenter nos supporters, notamment au Royaume-Uni, tout en développant nos bases de fans à l'international » a ainsi précisé Bruce Buck lors de l'annonce du recrutement de Guy Laurence.

Sports américains

Haut-cadre de 56 ans, né à Manchester, Guy Laurence a occupé des fonctions de dirigeant au sein de plusieurs entités britanniques et nord-américaines, en affinité avec les activités de Chelsea FC. Au cours de sa carrière, Guy Laurence a notamment été Directeur Général de l'opérateur Vodafone UK ou encore Directeur de la structure canadienne Maple Leaf Sports and Entertainment, qui contrôle notamment la franchise de NBA Toronto Raptors ou encore le club de MLS de Toronto FC.

Sa connaissance des bonnes pratiques au sein des Sports US et son passage dans la direction générale d'un grand opérateur britannique ont certainement constitué des arguments décisifs pour convaincre Chelsea FC de le recruter. Avec Guy Laurence à la tête de sa direction générale, Chelsea FC compte certainement renforcer la croissance de ses revenus de sponsoring, notamment sur les marchés étrangers, tout en développant ses recettes de merchandising et en créant de nouvelles sources de revenus. La signature de nouveaux accords médias - à l'image du contrat dernièrement noué entre Manchester City et Amazon - pourrait constituer une piste. Guy Laurence aura également comme premier grand dossier la coordination du projet d'agrandissement de Stamford Bridge.

A noter que Guy Laurence arrive à un moment où Chelsea FC a renoué avec les profits. En effet, lors du dernier exercice, le club londonien a enregistré un résultat net positif à hauteur de 15,3 millions de livres (17,2 millions d'euros), grâce notamment à un record de chiffre d'affaires opérationnel et à la vente d'Oscar au club de Shanghai SIPG.

_______________

