Cityscoot renforce sa gouvernance et recrute le fondateur des VTC Marcel

Le confinement ne ralentit pas le développement stratégique de Cityscoot. Le leader des opérateurs de scooters électriques en libre-service vient d'annoncer la nomination de Bertrand Altmayer comme directeur général de la startup fondée par Bertrand Fleurose en 2014, lequel reste président.



Ancien de Renault

Cette nomination survient un an après la phase d'internationalisation enclenchée par l'implantation du service à Milan (janvier 2019) et Rome (juillet 2019). Cityscoot grossit tant et si bien qu'il est en passe de franchir les seuils de taille critique, ce qui nécessite une gouvernance renforcée. Avec l'arrivée d'un deuxième Bertrand à la tête du groupe, Cityscoot se dote ainsi d'une expertise dans la mobilité partagée. Bertrand Altmayer est en effet connu pour avoir fondé en 2014 la société de VTC Marcel, rachetée en 2017 par RCI Bank (filiale financement de Renault). Il a quitté Marcel après que Renault a décidé de structurer ses activités mobilités à travers une filiale spécifique (Renault MAI), et sur fond de crise managériale du groupe après l'affaire Carlos Ghosn et l'éviction de Thierry Bolloré (à l'automne).

