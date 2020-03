Plus de 3.000 agences de voyage et tour-opérateurs risquent de disparaître à cause du coronavirus

Les agences de voyage et les tour-opérateurs français tirent la sonnette d'alarme. Avec la crise du coronavirus, les réservations de voyages et de déplacements professionnels sont à l'arrêt.

"Les entreprises les plus saines et solides n'ont que six mois de trésorerie devant elles, et les plus fragiles à peine un mois au rythme actuel où évoluent les choses", a déclaré le président des Entreprises du Voyage (agences de voyage), Jean-Pierre Mas à l'AFP