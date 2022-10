Vacances de la Toussaint : les Français attendent la dernière minute, mais devraient partir malgré tout

Les Français vont-ils pouvoir partir en vacances ? A la veille du début des congés scolaires de la Toussaint, la ministre déléguée aux PME et au Tourisme, Olivia Grégoire, s'est voulue rassurante : « Les gens vont partir en vacances», a-t-elle affirmé, tandis que la situation de tensions sur les carburants, provoquées depuis trois semaines par le mouvement de grève dans les raffineries, s'améliore. « Nous avons des raisons d'être plutôt sereins. On verra ce que ça donnera les prochains jours. Mais il ne devrait pas y avoir de chute massive des réservations », a-t-elle déclaré en marge de la Convention pour « un tourisme positif » à Marseille. « Les réservations ont bougé d'à peu près 3% », a-t-elle affirmé. Les Français qui ont toujours envie d'évasion, malgré un pouvoir d'achat qui tend à baisser, n'ont pas franchement renoncé à partir.

En effet, dans les raffineries le mouvement s'essouffle : encore deux sites pétroliers de TotalEnergies restaient en grève jeudi. Mais à la pompe, le retour à la normale dans les stations-service de France est lent malgré tout. Une station-service sur cinq (20,3%) connaissait des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant (contre 24,8% mardi), avec des situations encore tendues en Bourgogne-Franche-Comté (33,1%), Ile-de-France (30,5%) et Auvergne-Rhône-Alpes (29,4%), selon les derniers chiffres du ministère de la Transition énergétique, publiés mercredi à 13 heures. D'après le groupe Vinci Autoroutes, au moins 90% des stations-services de son réseau étaient en mesure de fournir du carburant.

Attentisme

Dans ce contexte, certains Français ont commencé à annuler leurs vacances, au risque de remettre en cause la très belle arrière-saison espérée par le secteur du tourisme. « Je devais aller à La Rochelle », raconte Sophie, mère de trois enfants, à l'AFP. « Mais je crains de devoir m'arrêter à mi-chemin, dans ma famille, à Orléans » faute de carburant. Comme elle, d'autres Français hésitent à confirmer leurs réservations, voire renoncent à partir en vacances.

Chez Villages Vacances Familles (VVF), si les annulations restaient encore marginales à cause de la pénurie de carburants, on constatait en début de semaine une phase d'attentisme avec des ventes de dernière minute et un ralentissement de 20 % des réservations ces derniers jours, selon un communiqué publié lundi. Contacté par La Tribune, jeudi, « toujours pas de reprise d'activité au plateau d'appel. Les ventes sont faibles pour le départ de la Toussaint ».

« Nous n'avons plus aucune réservation depuis trois jours. La semaine dernière encore, nous étions complets, ça se remplissait même à la dernière minute », confiait pour sa part à l'AFP Catherine Quesada, gérante de l'hôtel Mignon à Avignon. « Des clients appellent pour nous dire qu'ils sont inquiets et vont peut-être annuler.»

Pas de perturbations notables

Certains professionnels en revanche ne notent pas de perturbations : la Compagnie des Alpes par exemple ne voit pas fléchir les réservations de ses parcs comme le Futuroscope, le Parc Astérix, ou France miniature.

Du côté du comité régional du Tourisme de Bretagne, destination prisée à cette période, on souligne effectivement auprès de l'AFP la difficulté « d'anticiper le comportement des voyageurs » et l'on conçoit que la situation « aura pu freiner les réservations de dernière minute », mais « l'impact sera mineur malgré tout » sur les hébergements marchands. Car à cette période en Bretagne la majorité des vacanciers sont des « clientèles de proximité » et des familles qui séjournent dans une résidence secondaire.

Les Français prendront le train

A défaut de pouvoir prendre la voiture en cas de problème de carburant, les Français prendront le train. « Nous n'enregistrons pas de mouvement particulier d'annulations ces derniers jours », note la SNCF. Même mieux : « on s'attend à une fréquentation en hausse de +10% par rapport à 2019 et l'an dernier ». «Une dynamique positive comme on l'avait vu pendant les vacances de cet été », indique la SNCF. L'entreprise ferroviaire affirme avoir vendu déjà 4 millions de billets TGV, Ouigo et Intercités, dont 1 million de places réservées ces 10 derniers jours.

En moyenne, un Français sur trois part en vacances à la Toussaint. A cette période, les destinations sont majoritairement des zones de proximité. Sans surprise, le littoral reste la destination favorite des vacanciers, notamment ceux de Bretagne et de Normandie. Mais aussi à la campagne, pour des séjours « nature », « bien-être ».