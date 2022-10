Vittel : les collectivités au secours du tourisme et des thermes

Depuis deux ans, Vittel vivait sous la menace. Le départ du Club Med, présent depuis 1973, aurait été vécu comme une défaite historique dans la station thermale de l'ouest vosgien. Le sauvetage du patrimoine hôtelier et touristique de cette ville de 5.000 habitants était devenu une nécessité impérieuse pour la survie de son économie. La signature par les investisseurs publics des actes d'acquisition de six sites emblématiques de la ville marque la fin d'un doute. « Nous avons sauvegardé 365 emplois directs dans le tourisme. En créant bientôt le plus grand spa du Grand-Est, nous allons encore créer 30 à 40 emplois supplémentaires », se réjouit Franck Perry, maire (Divers Droite) de Vittel et chef de file du projet "Vittel Horizon 2030".

60 millions d'euros vont être investis dans l'acquisition et la rénovation de plusieurs ensembles immobiliers (hôtels, thermes, théâtre, casino). Les co-financeurs publics (Région Grand-Est, Conseil départemental des Vosges, ville de Vittel) et deux partenaires extérieurs (Crédit agricole Alsace-Vosges, Banque des Territoires) entendent « renforcer l'attractivité » de la moitié ouest des Vosges, un département qui revendique l'accueil de 4 millions de touristes et 32 % de clientèle étrangère dans ses hôtels et campings.

"Vittel", marque Monde

« La matrice économique ne fonctionnait plus. A terme, il y avait l'éventualité d'un départ du Club Med, l'un des acteurs historiques de la station », rappelle Franck Perry. Un audit remis par Atout France, l'agence nationale de développement et d'attractivité touristique, a révélé le potentiel d'une "marque Monde" dans cette petite ville vosgienne, et contribué à la réalisation d'un plan stratégique par unité de lieu. Le Grand Hôtel (250 chambres), exploité précédemment par le Club Med (3 tridents) et le Palmarium seront transformés en "Eco Resort", en délégation de service public à France Thermes. L'Ermitage, écrin 4 étoiles conservé par le Club Med, sera rénové et sa capacité sera portée à 132 chambres, dont 11 suites, avec de nouveaux espaces de bien-être et une remise à niveau technique de l'ensemble. La Banque des Territoires et le Crédit Agricole Alsace-Vosges, chefs de file sur les projets de l'Ermitage, du palmarium et du Grand Hôtel, y investira 55 millions d'euros avec le soutien (9,6 millions d'euros) de la région. Le Club Med participera à l'effort à hauteur de 14 millions d'euros. Rolaco, le fonds saoudien propriétaire de l'ensemble, ne souhaitait plus réinvestir. « 1.200 chambres rénovées, ça va marquer les esprits », se réjouit Franck Perry. « Après le désengagement de Rolaco, il n'y avait pas d'autre choix que d'engager la puissance publique pour sécuriser le bâti », confirme François Vannson, président du Conseil départemental des Vosges.

« Le niveau de risque est important dans cet investissement », reconnaît Pascal Maire, directeur de l'immobilier au Crédit agricole Alsace-Vosges. « Aucun autre banquier ne voulait y aller. Cet investissement ne va pas offrir un rendement locatif à la hauteur des standards. Mais il sera utile au territoire et nous tisserons des liens avec les acteurs privés locaux », espère Pascal Maire. Prudent, le Crédit agricole Alsace-Vosges n'a acquis que 11 % des parts de la société Vittel Invest, co-détenue par la Banque des Territoires.

Second Empire et Art Nouveau

La station de Vittel présente un patrimoine singulier avec son théâtre, son casino et un palais des congrès autour d'un parc de 600 hectares en centre-ville. Du Second Empire à l'Art Nouveau, la ville a vu s'exercer des architectes de renom : Charles Garnier (Opéra Garnier) , Fernand César (Ermitage), Auguste Bluysen (Casino), Georges Walwein (Grand Hôtel). L'hippodrome, le golf et quatre piscines complètent les équipements. « Nos infrastructures publiques sont dignes d'une ville quatre fois plus grande », observe Franck Perry. La mairie, qui dispose d'un budget de 30 millions d'euros, consacre un quart de ses dépenses à la culture, au sport et à l'animation.

La présence de Nestlé Waters, l'autre pilier de l'économie locale (800 emplois), apparaît de plus en plus menacée par l'assèchement de sa nappe phréatique et par la levée de bouclier des écologistes, mobilisés contre l'exploitation de l'eau en bouteilles. Dans l'entourage de Jean Rottner, président du conseil régional du Grand-Est, on mise sur le tourisme pour préparer l'avenir de l'ouest vosgien. « Toutes ces nouvelles infrastructures touristiques dotées de spas ou de jeux d'eau peuvent tourner à plein », estiment les proches de Jean Rottner. Les collectivités ont soutenu simultanément, à Nancy, la création d'une infrastructure comparable ("Nancy Thermal", 100 millions d'euros d'investissements) concurrente de Vittel. La station d'Amnéville, dans le nord de la Lorraine, a été reprise en 2021 par le dacquois Arenadour et la société publique locale (SPL) Destination Amnéville, détenue par les collectivités locales, coordonne un programme de 10 millions d'investissements dans ses infrastructures. La concurrence allemande, en Forêt Noire, fait aussi des envieux. « Nous voulons monter en gamme comme à Baden-Baden. L'hôtellerie en Forêt-Noire est fantastique », reconnaît même Franck Perry.