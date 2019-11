Air France : grève des contrôleurs de maintenance

Journée de grève des contrôleurs du service maintenance d'Air France. La CGT et Sud Aérien, largement majoritaires chez Air France Industrie, ont appelé à une journée de grève ce vendredi 15 novembre pour s'opposer au projet de la direction de supprimer le service contrôle, historiquement rattaché à la branche maintenance du groupe. Les contrôleurs gèrent notamment les documents de maintenance et le contrôle des opérations de maintenance réalisées par les techniciens.

Mouvement très suivi

Selon un syndicaliste, Air France veut confier cette activité aux techniciens comme cela se pratique dans d'autres compagnies aériennes, et répartir les 200 contrôleurs dans d'autres services. Selon la même source, la grève est suivie à plus de 90% et ne perturbe pas l'exploitation. Le préavis de grève qui allait jusqu'à mi-décembre devrait être prolongé jusqu'au début 2020. Contactée, Air France n'a pas répondu à nos appels.