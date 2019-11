IAG rachète Air Europa et met la pression sur Air France-KLM

IAG, le groupe aérien composé de British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling et Level, montre une nouvelle fois sa grande réactivité. Moins d'un mois après avoir appris la fin de son alliance avec son principal allié en Amérique latine, Latam, à la suite du rapprochement de cette dernière avec la compagnie américaine Delta, membre d'une alliance concurrente, IAG a trouvé une parade pour préserver ses positions entre l'Europe et l'Amérique latine et centrale, lesquelles sont déjà fortes avec la présence en son sein de la compagnie espagnole Iberia.

IAG met 1 milliard d'euros sur la table

Ce lundi 4 novembre, IAG a en effet annoncé avoir trouvé un accord avec le groupe de tourisme espagnol Globalia Corporación Empresarial afin de lui racheter pour 1 milliard d'euros sa compagnie aérienne Air Europa présente également sur cet axe stratégique. Avec ses 66 avions, Air Europa assure non seulement des vols intérieurs mais aussi des vols internationaux vers essentiellement l'Amérique latine et les Caraïbes.

Air Europa : 66 avions et 11,8 millions de passagers

L'an dernier, Air Europa a transporté 11,8 millions de passagers et réalisé un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de chiffre d'affaires pour un bénéfice opérationnel de 100 millions d'euros. IAG va racheter la totalité des actions d'Air Europa et compte boucler la transaction au second semestre 2020 une fois obtenues les différentes autorisations réglementaires. IAG, qui va financer la transaction par de la dette, va conserver la marque Air Europa mais la compagnie sera intégrée dans le giron de Iberia.

La coentreprise Air France-KLM-Air Europa plombée

Cette annonce est un coup dur pour Air France-KLM. Partenaires depuis une quinzaine d'années, le groupe français et Air Europa (tous deux membres de l'alliance Skyteam) avaient conclu en juillet un accord de « joint-venture » d'une durée de 10 ans pour exploiter de manière conjointe les liaisons aériennes entre l'Europe et l'Amérique centrale et du sud. En attente du feu vert des autorités brésiliennes, cette alliance a peu de chance de voir le jour.

Reste à voir si Air France-KLM pourra compenser le départ d'Air Europa par l'arrivée de Latam dans le giron de Delta qui a raflé 20% de son capital. Car si Latam a annoncé son départ de l'alliance Oneworld (British Airways, Iberia, American Airlines...), elle n'a pas indiqué qu'elle allait intégrer Skyteam, l'alliance de Delta, Air France-KLM.