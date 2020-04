Air France : pourquoi le prêt de l'Etat peut ne pas être remboursé

Avec l'apport de quatre milliards d'euros de prêts bancaires garantis à 90% par l'Etat français et un prêt de ce dernier de trois milliards d'euros à Air France-KLM, sa maison-mère, Air France a désormais les liquidités suffisantes pour passer la crise du Covid-19, affronter la reprise et financer sa restructuration. Comme l'ont indiqué vendredi Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des finances, et Ben Smith, le directeur général d'Air France-KLM, ces prêts devront être remboursés.

"Ce n'est pas un chèque en blanc", ont-ils insisté vendredi, le premier au "20 heures" de TF1, le second dans un message vidéo adressé aux salariés.

Explosion de la dette

Ces prêts pourront-ils vraiment être remboursés ? La compagnie aérienne aura-t-elle les capacités de rembourser une dette qui va exploser à un niveau inédit, au moment où l'activité n'aura probablement pas retrouvé son niveau d'avant crise ? La question se pose. La maturité du prêt bancaire de 4 milliards d'euros est de 12 mois avec deux options d'extension d'un an consécutives, et Ben Smith ne prévoit pas de retrouver un niveau de capacités équivalent à celui de 2019 avant 2022. Ceci alors que les investissements...