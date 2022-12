Air France-KLM modifie ses statuts pour prolonger Anne-Marie Couderc à la présidence du groupe

Air France-KLM n'a pas réussi à trouver sa nouvelle présidente ou son nouveau président pour remplacer Anne-Marie Couderc, qui devait lâcher les rênes l'an prochain en raison de l'âge limite (70 ans) fixé par les statuts du groupe. Par conséquent, le conseil d'administration a décidé de modifier les statuts pour la prolonger une année supplémentaire, jusqu'en 2024, au moment de l'expiration de son mandat d'administratrice.

« Le conseil d'administration du groupe Air France-KLM réuni ce jour a décidé de soumettre à l'assemblée générale de 2023 une résolution modifiant l'article 26 des statuts d'Air France-KLM afin de préciser que lorsque la limite d'âge du président du conseil d'administration est atteinte en cours de mandat, ce dernier continuera d'exercer ses fonctions de président du conseil d'administration jusqu'au terme de son mandat d'administrateur. Le rôle et les missions de la Présidence seraient inchangés et conformes aux dispositions des statuts et du règlement intérieur d'Air France-KLM », a annoncé Air France-KLM dans un communiqué.

Le groupe recherche un successeur

Et d'ajouter : « Le conseil d'administration a par ailleurs décidé que dans cette hypothèse, les fonctions de Mme Anne-Marie Couderc en tant que présidente du conseil d'administration d'Air France-KLM seront prolongées jusqu'au terme de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale 2024 devant approuver les comptes de l'année 2023 ». Cette décision traduit l'échec du groupe à trouver l'oiseau rare. Au mois de juillet dernier, l'ancienne ministre des Armées, Florence Parly, était en pole position même si l'hypothèse d'un retour de celle qui occupa plusieurs postes de direction au sein du groupe faisait débat en interne.

« Le comité de nomination et de gouvernance du conseil d'administration a lancé un processus approfondi d'identification d'un successeur à la présidence », a déclaré Air France dans son communiqué.

Pour rappel, quand elle avait été nommée en 2018 après la démission rocambolesque du PDG de l'époque, Jean-Marc Janaillac, Anne-Marie Couderc devait occuper le poste pour quelques mois seulement. Finalement, sa présidence sera l'une des plus longue de l'histoire du groupe après celle de Jean-Cyril Spinetta (2004-2013, et même plus si l'on compte sa présidence à Air France de 1997 à 2004, année du rachat de KLM).

