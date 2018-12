Air France : « les constructifs » prennent le pouvoir au SNPL

Certains observateurs estimaient que le maintien de l'équipe dirigeante du SNPL était un blocage à la réforme d'Air France. Si l'analyse est juste, la déroute de celle-ci lors des élections du Syndicat national des pilotes de ligne est une bonne nouvelle pour la compagnie française. La réforme n'en sera pas moins facile, mais, au moins, elle sera possible. Plus qu'une victoire, c'est un raz-de-marée pour l'opposition, considérée comme « constructive » ou « modérée ». D'autant plus que le résultat est conforté par un taux de participation de 80%, un record dans l'histoire du syndicat.

Ce mardi, lors du dépouillement, ils pouvaient en effet revendiquer 34 élus sur 48 représentants au conseil du SNPL. Un désaveu cinglant pour l'équipe sortante présidée par Philippe Evain (qui finit 41e sur 48) dont le mandat de 4 ans n'a été qu'une succession de conflits avec la direction - qu'il a le plus souvent gagnés. Son intransigeance a fait plusieurs fois tanguer la gouvernance du groupe. Il a en effet poussé vers la sortie les PDG d'Air France-KLM, Alexandre de Juniac et Jean-Marc Janaillac mais aussi ceux d'Air France, Frédéric Gagey et Franck Terner.

Le rejet de la méthode du conflit permanent

Avec ce vote, les membres du SNPL ont sanctionné cette façon de faire. Ils veulent au contraire, non pas un manque de fermeté, mais une façon de négocier qui s'inscrit davantage dans le cadre d'un dialogue social constructif.

« Les pilotes ont rejeté le conflit permanent. Mais si la direction pense qu'elle pourra obtenir ce qu'elle veut, elle fait une grave erreur. La nouvelle équipe veut des conditions identiques à celles des pilotes de KLM », explique un pilote de la majorité.

L'expression « modérés », au SNPL, est à relativiser. En 2014, c'est un SNPL soi-disant « modéré » qui avait planté 14 jours de grève, laquelle avait coûté un demi-milliard d'euros à la compagnie. D'ailleurs le président de l'époque, Jean-Louis Barber finit 3e du scrutin, derrière Michel Soubrouillard, et Vincent Bossy qui termine premier, lui aussi reconnu pour sa pugnacité. Selon certains dans la nouvelle majorité, aucun de ces trois-là ne souhaite pourtant prendre la présidence du SNPL. Le président ou la présidente sera nommé jeudi.

Négociations catégorielles

La nouvelle équipe reprendra les négociations catégorielles sur les salaires. Le SNPL demande 4,8% en plus des 4% déjà obtenus de manière collective avec les autres catégories du personnel. La direction recherche des contreparties à ces demandes qui lui permettraient de faire des économies de son côté. Surtout, la nouvelle majorité attend la présentation de la stratégie du nouveau directeur général d'Air France-KLM, Ben Smith, notamment sur la croissance envisagée par le groupe.