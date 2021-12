Amazon : le projet de plateforme logistique près du Pont du Gard abandonné

La préservation de l'environnement est plus importante que les emplois potentiels créés par Amazon. C'est l'une des leçons qui peut être tirée de l'affaire de l'entrepôt logistique qui devait s'implanter tout près du Pont du Gard pour répondre aux besoins du géant américain. La société Argan, propriétaire du terrain et qui devait piloter ce projet, ne fera pas appel de l'annulation de l'autorisation environnementale accordée au projet de centre de tri du géant à Fournès. Ce qui signifie que le projet est définitivement abandonné.

Le 9 novembre, le tribunal administratif de Nîmes avait annulé l'autorisation environnementale accordée par arrêté préfectoral en novembre 2019, ne reconnaissant pas "l'intérêt public majeur" d'une implantation à cet endroit, "malgré la création probable de 600 emplois équivalent temps plein et les retombées économiques".

La construction de cet énorme centre de tri de colis, où devaient tourner plus de 500 camions par jour à proximité du Pont du Gard, joyau du patrimoine mondial, divisait profondément depuis plusieurs années élus et habitants de cette région très touristique.

Ce projet prévoyait la construction d'un bâtiment de 38.800 mètres carrés sur un terrain de 13,7 hectares, à proximité de l'autoroute A9, axe important vers l'Espagne. S'il devait créer plusieurs centaines d'emplois, il était "susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées", avait estimé la justice.

Plusieurs associations écologistes, dont l'Association pour le développement de l'emploi dans le respect de l'environnement (Adere), s'étaient félicitées de l'annulation de ce permis environnemental, estimant que le centre logistique d'Amazon risquait de "dénaturer trois sites majeurs classés au patrimoine mondial de l'Unesco, le site du Pont du Gard, la zone de biosphère des gorges du Gardon et le patrimoine du savoir-faire de pierres sèches".

Argan ne renonce toutefois pas à s'implanter sur le même site. Le groupe fondé il y a 21 ans par Jean-Claude Le Lan, 128e fortune de France selon le magazine Challenge, "s'apprête à présenter un nouveau dossier, de moindre importance", a ajouté la responsable. Il sera développé "en accord avec les normes environnementales", a expliqué le groupe.

Les annulations de projet autour de site logistique à destination d'Amazon se multiplient ces dernières années. Le 25 octobre dernier. Le projet à Montbert, près de Nantes, a été abandonné.

Selon les chiffres de l'ONG Attac, "entre septembre et octobre 2020, Amazon a ouvert cinq agences de livraison. Amazon compte désormais 31 sites logistiques en France et souhaite, d'ici 2021, doubler ses surfaces de stockage, qui dépassent déjà les 800.000 m2." Le géant de Seattle a notamment ouvert récemment un nouvel entrepôt à Dijon, lequel doit créer une cinquantaine d'emplois directs et booster la filière logistique locale.

(avec AFP)