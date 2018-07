Après ces 6 et 7 juillet, nouvelle journée de grève à la SNCF prévue le 19 juillet

(Crédits : Charles Platiau)

La CGT Cheminots et Sud Rail, qui ont souhaité continuer le mouvement de grève mené pendant trois mois de façon unitaire - CGT Cheminots, Sud Rail, CFDT Cheminots et Unsa Ferroviaire - , ont déposé des préavis de grève ce vendredi 6 et samedi 7 juillet, jours de grands départs en vacances. Et prévoient de poursuivre cet été leur mouvement.