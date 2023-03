Avico se lance dans la desserte des plateformes pétrolières africaines

Spécialiste de l'affrètement aérien, Avico a depuis longtemps fait reposer la solidité de son modèle sur une stratégie de diversification de son activité, mais aussi de son implantation géographique. Avec l'acquisition il y a quelques jours de Weststar NDD, le groupe français joue sur les deux tableaux. Car cette compagnie aérienne, bien qu'elle soit basée en Italie, vise directement le marché africain, et exploite une flotte de neuf hélicoptères, ce qui constitue une première incursion d'Avico dans le monde des voilures. De quoi renforcer l'assise du groupe qui se dirige vers un niveau d'activité record cette année.

Avec une flotte d'hélicoptères Leonardo, composée d'AW169, AW139 et AW189, Weststar NDD est positionnée sur les marchés offshores et d'évacuation sanitaire dans le sud du Golfe de Guinée, région riche en hydrocarbures, avec des implantations au Gabon, au Congo et en Guinée Equatoriale. Elle est également présente en Mauritanie et en Namibie, où elle se connecte désormais avec le groupe namibien Westair Aviation, partenaire d'Avico dans son opération de rachat. Avico a ainsi racheté 51 % de Weststar NDD pour « quelques millions d'euros », suivi par Westair Aviation avec 24 %.

Un triumvirat pour redresser Weststar NDD

Le vendeur est le groupe malaisien Weststar Aviation Services, qui exploite une quarantaine d'hélicoptères dans une demi-douzaine de pays. N'arrivant pas à assurer depuis la Malaisie une gestion efficace d'une filiale italienne opérant dans plusieurs pays d'Afrique et ayant subi le choc du Covid, il a d'abord voulu se désengager complètement, avant d'accepter de conserver 25 % du capital. Sur les quatre dernières années, Weststar NDD a perdu 15 millions d'euros cumulés pour un chiffre d'affaires de 30 à 40 millions d'euros par an.

Malgré cela, Mourad Majoul, fondateur et président du groupe Avico, se veut confiant. Il pointe notamment la remontée des cours du pétrole depuis la crise, et le fait que les tensions géopolitiques avec la Russie obligent à développer de nouvelles sources d'approvisionnement. Le retour à l'équilibre de Weststar NDD est attendu dès cette première année, avec un bon niveau d'engagements déjà signés. Les deux prochains exercices seront consacrés à la stabilisation de l'activité avant d'envisager une montée en puissance.

Les promesses africaines

En 2021, Avico s'était déjà associé avec Westair, bien positionné en Afrique australe avec une soixantaine d'avions allant jusqu'à l'Embraer ERJ145. Le groupe namibien est ainsi entré au capital d'Arc en ciel, compagnie d'avions taxi du groupe Avico basée au Sénégal, pour la faire monter en puissance et renforcer la connectivité entre leurs zones respectives. L'acquisition de Weststar vient donc renforcer un peu plus ce maillage afin d'offrir des solutions de bout en bout entre Afrique australe et Afrique de l'Ouest.

Ces développements africains s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de diversification d'Avico, telle que la décrit Gilles Gompertz, directeur général du groupe : « Nous avons toujours cette volonté de se développer à l'international avec un vrai attrait pour l'Afrique. L'Europe est relativement saturée, alors qu'en Afrique nous sommes sur un marché qui est toujours compliqué mais qui offre un véritable potentiel de développement. »

Retour aux bénéfices

Avico a commencé à se diversifier dès le début des années 2000, quelques années après sa création. « Nous sommes partis dans plusieurs directions parce que tous nos métiers sont cycliques », explique Mourad Majoul. Il est aujourd'hui déployé dans une dizaine de pays avec 350 salariés, sur des activités aussi diverses que la gestion d'actif, le nettoyage intérieur et extérieur d'avions, la formation, les vols en apesanteur (commercialisation des vols Zero G pour Novespace) ou l'exploitation de compagnies aériennes.

Après avoir souffert pendant la crise avec une baisse d'activité de 60 %, mais avec des résultats restés à l'équilibre, le niveau est remonté fortement en 2022. Pour 2023, le groupe prévoit un chiffre d'affaires consolidé de 180 millions d'euros dont les deux tiers pour l'affrètement. Il dépasserait ainsi le niveau d'avant crise, même si Mourad Majoul précise que le périmètre du groupe a changé avec des acquisitions et des ventes d'activité. Le résultat opérationnel devrait lui atteindre plusieurs millions d'euros.

Un résultat qui tient en partie au développement interne, avec par exemple la signature d'un contrat pour le nettoyage extérieur des avions d'Air France l'an dernier, « ce qui fait tout de suite changer d'échelle » la filiale dédiée Ladybird après un développement mesuré pendant plusieurs années comme le détaille Gilles Gompertz. Et en partie à la croissance externe avec Weststar NDD donc, mais aussi des prises de participations dont une en 2020 dans la société de suivi de navigabilité Regio Lease, ou deux ans plus tard dans le constructeur et exploitant de drones Pen Aviation, lancé en Malaisie par des Français pour le fret et le courrier urgent.