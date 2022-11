Chalair sauve la ligne Brest-Orly que va fermer Transavia (et sans demander d'argent public)

Les élus bretons et les milieux d'affaires bretons peuvent souffler. La ligne Paris (Orly)-Brest est sauvée. La compagnie aérienne normande Chalair a annoncé mercredi qu'elle reprendrait cette liaison appelée à disparaître après l'annonce de sa fermeture par Transavia, la filiale low-cost d'Air France. A partir du 6 mars 2023, Chalair proposera 22 vols par semaine entre la pointe bretonne et l'aéroport parisien, « ce qui permettra aux hommes d'affaires de pouvoir faire des allers-retours dans la journée ou sur deux jours de la manière la plus efficace possible », a indiqué Jérôme Latrasse, directeur général adjoint de Chalair.

Pas d'argent public

Alors que le trafic dépasse les 30.000 passagers par an à raison de 4 vols par semaine, Chalair table sur 50.000 à 55.000 passagers par an sur cette ligne, qui sera assurée par un appareil turbopropulseur ATR 72 de 70 places. D'ici à deux ans, la compagnie table sur 150.000 passagers par an avec de plus gros avions, soit environ la moitié du record de fréquentation (296.000 passagers environ en 2019), a précisé Alain Battisti, président et propriétaire de la compagnie. Ce dernier compte sur les créneaux horaire de décollage et d'atterrissage d'Air France à Orly.

« On a eu la garantie de notre partenaire Air France de nous prêter les slots (créneaux, ndlr) si nous n'en étions pas attributaires », avant le mois de mars.

A noter que Chalair ne demande pas d'argent public. « Aucune demande d'argent public » pour opérer cette ligne. « On est ici pour que cette ligne gagne de l'argent », a insisté Jérôme Latrasse.

Air France prête à aider

Air France est prête à aider Chalair. « Le Groupe Air France se tient prêt à apporter son soutien commercial à la compagnie Chalair, compagnie certifiée IOSA avec laquelle Air France dispose déjà d'accords de partage de codes sur des liaisons opérées par Chalair, notamment entre le hub d'Air France à Lyon-Saint Exupéry et les aéroports de Poitiers, La Rochelle et Limoges. La mise en place de cet accord de partage de codes sur la liaison Brest-Paris Orly opérée par Chalair permettra notamment aux clients de réserver sur un seul billet des trajets incluant une correspondance à Paris-Orly vers un autre vol opéré par Air France, et d'accumuler des miles FlyingBlue sur la totalité de leur trajet», a expliqué la compagnie.

