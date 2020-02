Covid-19, bénéfices en baisse, grèves chez HOP : les temps sont durs pour Air France-KLM

Les temps sont durs pour Air France-KLM. Les effets négatifs du Covid-19 sur l'activité du groupe, l'incertitude qu'il fait peser sur l'année 2020 après un exercice 2019 difficile, marqué par un résultat d'exploitation inférieur à celui de l'année précédente qui avait pourtant été impacté par des conflits sociaux à Air France, viennent rappeler que les difficultés du groupe persistent 18 mois après l'arrivée aux commandes de Ben Smith et que l'objectif de rattraper sur le plan financier ses deux rivaux, Lufthansa et le groupe IAG, ne sera pas une mince affaire si tant est que cet objectif soit tenable.

Ce jeudi, à l'occasion de la présentation des résultats financiers 2019, Air France-KLM a estimé l'impact négatif du Covid-19 sur le résultat d'exploitation de février à avril à 150-200 millions d'euros. Se fondant sur une reprise progressive des opérations vers la Chine (les vols sont aujourd'hui suspendus), cette prévision prend en compte la perte de recettes liée à la suspension des opérations, l'impact négatif sur les flux de correspondance et l'affaiblissement sur le reste de l'Asie ainsi que les économies réalisées.

"C'est ça qu'on retient comme hypothèse pour l'instant. On ne sait pas si elle est totalement crédible ou pas du tout crédible", a déclaré à des journalistes le directeur financier du groupe, Frédéric Gagey. "Évidemment, si c'est plus long, l'impact sera supérieur à ce que je viens de donner", a-t-il ajouté, selon l'agence Reuters.

Tous les transporteurs craignent en effet que cette crise sanitaire déborde sur la saison estivale, laquelle génère l'essentiel des bénéfices de l'année.

KLM génère l'essentiel des bénéfices

Cette crise intervient alors que les résultats du groupe, en particulier ceux d'Air France, ne montrent pas d'amélioration malgré l'apaisement du climat social à Air France et la faillite en septembre de deux compagnies françaises. En 2019, Air France-KLM a dégagé un bénéfice d'exploitation de 1,141 milliard d'euros, en retrait de 264 millions d'euros par rapport à 2018 qui avait été impacté par 15 jours de grève à Air France à hauteur de 335 millions d'euros. Hors effet des grèves, le bénéfice d'exploitation baisse donc de près de 600 millions d'euros, en grande partie à cause de la hausse de 550 millions d'euros de la facture carburant que l'environnement commercial et concurrentiel n'a pas permis de compenser. Les difficultés de l'activité cargo ont pesé lourdement et ont absorbé la baisse des coûts unitaires de 0,9% réalisée en 2019.

Comme c'est le cas depuis des années, KLM dégage l'essentiel des bénéfices du groupe : 853 millions d'euros, contre 280 millions pour Air France.

L'année 2020 s'annonce donc difficile, même si le groupe devrait bénéficier d'une baisse de la facture carburant de 300 millions d'euros. Elle sera suivie de près pour voir si les mesures prises par Ben Smith commencent à se faire sentir dans les comptes. Au sein du groupe Air France, elle débute par un conflit avec les pilotes de HOP, dont il est encore difficile de mesure l'ampleur.

Un plan stratégique très ambitieux

En tous cas, le plan stratégique du directeur général canadien dont l'objectif est d'atteindre une "marge opérationnelle moyen-terme de 7-8%" (contre 4,2% en 2019), n'est pas remis en cause. Ce plan est très ambitieux. Sachant que la marge de KLM était de 7% en 2019, l'essentiel du plan consiste donc à améliorer significativement la performance d'Air France, qui a affiché l'an dernier une marge de 1,7% seulement.

Air France-KLM entend en effet porter la marge de la compagnie française à 7-7,5% contre 9 à 10% pour KLM. En valeur absolue, l'objectif du groupe est d'augmenter d'ici à 2024 le résultat opérationnel d'Air France de 900 millions d'euros, celui de KLM de 250 millions d'euros et celui de Transavia de 100 millions d'euros.

"La compétitivité est le challenge majeur d'Air France", a déclaré Anne Rigail, la directrice générale d'Air France. Cela passe notamment a-t-elle indiqué par "le renouvellement de la flotte, une gestion dynamique du réseau, le développement d'une offre moyen-courrier au départ d'Orly, une baisse de capacité de l'offre sur le réseau intérieur, la simplification des fonctions support, l'optimisation des dépenses extérieures, le recentrage sur la distribution directe ou encore le développement des recettes annexes qui ont augmenté de 23% en 2019.

Le sujet n'a pas été abordé. Mais Air France peut compter sur une pyramide des âges favorable. De nombreux départs naturels sont en effet prévus au cours des prochaines années.

A 12 heures, le cours de Bourse chutait de 4,23%.