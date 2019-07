Résultats trimestriels en trompe-l'oeil pour Air France-KLM

Résultats financiers en trompe-l'oeil pour Air France-KLM au deuxième trimestre de l'exercice 2019. Certains en interne les qualifient carrément de "médiocres".

Certes, d'avril à juin, le groupe a dégagé un résultat d'exploitation de 400 millions d'euros, en hausse de 15,6% par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente (pour un chiffre d'affaires en hausse de 6,4% à plus de 7 milliards d'euros), mais la base de comparaison est justement tronquée par l'impact de 260 millions d'euros de la grève à Air France l'an dernier.

L'évolution du groupe "est très largement tirée par une absence de grève par rapport à l'an dernier", a indiqué Frédéric Gagey, le directeur financier du groupe, lors d'un entretien avec les journalistes des agences de presse.

Baisse des résultats au premier semestre

En effet, par rapport au résultat d'exploitation du deuxième trimestre dégagé l'an dernier hors impact de la grève, le résultat d'exploitation d'Air France-KLM cette année baisse de 33%. Le recul est encore plus prononcé sur la période du premier semestre. Sans même retirer l'impact de la grève l'an dernier, le résultat d'exploitation est en baisse cette année de 58%, à 97 millions d'euros. Hors impact de la grève cette fois (335 millions d'euros), le résultat d'exploitation dégringole de plus de 80% !

Résultats jugés "solides"

Par ailleurs, à titre de comparaison, le groupe Lufthansa, qui n'est pas au mieux, a annoncé hier un résultat opérationnel ajusté de 754 millions d'euros au deuxième trimestre, en recul de 25%.

Pour autant, dans un communiqué, Ben Smith, le directeur général d'Air France-KLM, a qualifié les résultats du deuxième trimestre de "solides" dans un "environnement concurrentiel difficile". Il est vrai que des indicateurs sont encourageants. La recette par passager, par exemple, a été en hausse de 0,8%. Ce qui tranche avec Lufthansa. Les prévisions sont d'ailleurs beaucoup plus positives que celles du groupe allemand, qui prédit une pression sur les recettes unitaires à partir de septembre.

Par ailleurs, les coûts unitaires ont baissé de 2,3% grâce à "l'effort fourni sur la réduction des coûts chez Air France", mais aussi en raison de la base de comparaison élevée l'an dernier en raison des grèves chez Air France, selon le groupe.

Hausse des coûts salariaux

Ce résultat est cependant "en partie contrebalancé par une hausse des coûts unitaires chez KLM s'expliquant par les accords salariaux signés l'an dernier", précise le groupe, qui ajoute que les coûts nets salariaux du groupe ont augmenté de 4,6% au cours du trimestre, en raison des embauches accompagnant la hausse des capacités et des accords salariaux pour les personnels d'Air France et de KLM. "Par rapport à l'an dernier, le nombre moyen de salariés a augmenté au deuxième trimestre 2019 de 1 650 ETP (Equivalent Temps Plein), dont 700 pilotes et 650 personnels navigants commerciaux. Toutefois, la productivité a augmenté de 3,1%.", assure Air France-KLM.

La direction a confirmé ses perspectives annuelles avec une diminution de ses coûts pour 2019 "entre -1% et 0% à charges et carburants constants".

"La légère hausse de la recette unitaire passage que nous avions anticipée, et la poursuite des initiatives de réduction de coûts unitaires ont plus que compensé la hausse des coûts de carburant" dont la facture a augmenté de 220 millions d'euros au deuxième trimestre à 1,4 milliard d'euros", a souligné Ben Smith.

Les résultats divergent entre Air France et KLM. Air France a dégagé un résultat d'exploitation de 143 millions d'euros, 115 millions de moins que KLM (258 millions), qui a néanmoins subit une baisse de 70 millions d'euros par rapport à l'an dernier. Le résultat d'exploitation de Transavia (composée de Transavia Holland et de Transavia France) a baissé de 9 millions d'euros, à 52 millions d'euros.

Développement de Transavia

L'entité française du pôle low-cost du groupe pourra se développer. Les pilotes du SNPL ont en effet voté favorablement au projet de développement de Transavia France. Le plafond de 40 avions, que ne pouvait pas dépasser Transavia, saute. Son développement reste néanmoins très encadré. Il s'effectuera de ses bases existantes d'Orly, Nantes et Lyon sans exclure la possibilité d'en ouvrir d'autres en France. Des bases à l'étranger sont interdites. La flotte de Transavia France devra être composée uniquement d'avions monocouloirs. Les trajets ne devront pas dépasser 3.000 miles nautiques et les vols transatlantiques sont interdits. Transavia n'exploitera pas de vols réguliers au départ de Roissy-Charles de Gaulle, le hub d'Air France. Aucune route assurée par Air France ne pourra être également exploitée par Transavia. La direction garantit néanmoins une flotte de 110 avions moyen-courriers à Air France. Mardi, le groupe a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Airbus pour commander 60 A220 (avec une possibilité d'en acquérir 30 exemplaires supplémentaires) pour renouveler sa flotte court et moyen-courrier.