Easyjet : comme pendant la crise de 2009, le fondateur veut la tête du directeur général

Bis repetita pour Stelios Haji-Ioannou, le fondateur et actionnaire d'Easyjet à hauteur de 34%. Une dizaine d'années après avoir contribué au départ d'Andy Harrison, le directeur général d'Easyjet de l'époque avec qui il était en confit ouvert, il remet ça en appelant au départ de l'actuel directeur général, Johan Lundgren, et du président du conseil d'administration John Barton. Comme à l'époque, le grief est le même : le refus de la direction d'annuler des commandes d'avions à Airbus. En 2009, en pleine crise financière, "Stelios" comme on l'appelle, préconisait une stratégie de croissance plus prudente que celle décidée par Handy Harrison. Alors que 109 avions devaient être livrés d'ici à 2012, le fondateur de la compagnie orange demandait une réduction des commandes afin de préserver ses liquidités. Aujourd'hui, Stelios fustige également la décision de la direction de conserver les 107 A320 Neo qu'Easyjet a encore en commande malgré la crise du Covid-19. La semaine dernière, la compagnie a trouvé un accord avec Airbus pour reporter la livraison de 24 A320 Neo prévue en 2020 (10), 2021 (12) et 2022 (2), mais n'a pas remis en cause le contrat.

Neuf mois de trésorerie

Pour Johan Lundgren, Easyjet est solide. Avec trois milliards de livres dans ses caisses, la compagnie peut supporter une immobilisation de ses vols pendant neuf mois. Easyjet a en effet obtenu 2 milliards de livres de financement, dont un prêt de 600 millions de livres du Trésor et de la Banque d'Angleterre dans le cadre du fonds d'urgence de soutien face au Covid-19 mis en place par le Royaume-Uni. Dans le même temps, les coûts ont été réduits avec la mise au chômage partiel de la majorité des salariés en avril et mai, ou encore avec le report de livraison des 24 A320 Neo.

"Le groupe peut respirer et les investisseurs sont désormais mieux informés sur ses perspectives", souligne William Ryder, analyste chez Hargreaves Lansdown

"Le confinement va vraiment faire mal (...) mais si les vols reprennent cette année, le groupe va probablement survivre et les investisseurs saluent ce degré de certitude", selon lui.

EasyJet a en outre abordé cette crise en meilleure santé financière, comme en témoigne l'amélioration de ses prévisions financières attendues pour le premier semestre, lequel, achevé fin mars, n'a été impacté par la pandémie que sur le mois de mars. Pour cette période traditionnellement dans le rouge, la compagnie compte publier prochainement une perte avant impôt et hors éléments exceptionnels comprise entre 185 et 205 millions de livres, soit moindre que l'an dernier (-275 millions livres). Compte tenu des incertitudes actuelles, aucune prévision n'est donnée pour l'ensemble de l'exercice qui s'achèvera fin septembre.