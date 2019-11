Easyjet décide de compenser 100% de ses émissions de CO2

Alors que la pression environnementale et la taxation s'accentue sur le transport aérien européen, Easyjet a pris une décision radicale : compenser la totalité des émissions de CO2 générées par sa flotte de plus de 320 appareils à partir de mardi. C'est ce qu'a annoncé la compagnie aérienne britannique à l'occasion de la présentation de ses résultats financiers annuels, marqués par un bénéfice opérationnel quasiment stable à 466 millions de livres (544 millions d'euros).

"Nous nous engageons à avoir des vols neutres en carbone à travers notre réseau, ce qui est une première mondiale pour une compagnie aérienne", a déclaré Johan Lundgren, le directeur général du groupe, qui lance ces mesures "vertes" dès mardi.

En septembre, Air France avait annoncé une mesure similaire pour ses vols intérieurs uniquement.

L'aviation prise pour cible

De telles mesures visent à lever le sentiment de culpabilité que pourraient avoir certains passagers à prendre l'avion. Bien qu'il ne représente que 2% des émissions mondiales du CO2 et qu'il se soit engagé de manière à stabiliser ses émissions de CO2 à partir de 2020 (via des mécanismes de compensation) puis de les réduire par deux d'ici à 2050, le secteur du transport aérien est pris pour cible par l'opinion et par ricochet par les politiques.

Le coût de cette mesure s'élèvera pour l'année fiscale 2020 à 25 millions de livres (29,2 millions d'euros) estime Easyjet. Les sommes provenant de la compensation serviront à financer des projets de reforestation et de développement des énergies renouvelables.