Face à l'augmentation des prix des péages, Vinci Autoroutes fait un geste

Dès le 1er février, et comme chaque année, les tarifs des péages autoroutiers vont augmenter de 2% en moyenne. Cette hausse automatique annuelle, prévue par l'Etat, intervient alors que l'inflation en France atteint 2,8% sur un an en décembre, soit le taux le plus élevé depuis 2008. De quoi peser donc lourdement dans le budget des foyers français. Aussi, pour se démarquer des autres sociétés, le concessionnaire Vinci annonce ce lundi 31 janvier qu'il ne répercutera pas cette hausse sur une partie de ses trajets.

Concrètement, le hausse est bloquée principalement pour les trajets de courte distance. Vinci, premier opérateur avec 4.443 km, précise en effet que ce gel des prix sera appliqué à une partie des trajets autoroutiers uniquement. "Pour préserver le pouvoir d'achat des automobilistes, les tarifs de péage de la grande majorité des trajets de courtes distances n'augmenteront pas sur le réseau Vinci en 2022", indique-t-il dans son communiqué. Les prix n'augmenteront pas pour "4/5 des trajets de trajets de moins de 30 km". Puis, "deux tiers des trajets de moins de 50 km, ainsi que les itinéraires de contournements de 34 agglomérations", précise le groupe qui comprend les Autoroutes du Sud de la France (ASF), Cofiroute et Escota.

Le mode de transport du quotidien

Vinci s'est refusé à en conclure que les péages augmenteraient d'avantage sur les longs parcours, pour compenser le gel des trajets du quotidien. "C'est du cas par cas", a-t-il répondu auprès de l'AFP

En moyenne, les tarifs des péages de Vinci Autoroutes vont tout de même augmenter en 2022 de 2,0% -de 2,19% pour ASF, 1,90% pour Cofiroute et 2,05% pour Escota-.

Et cette augmentation globale des tarifs des péages aura nécessairement une conséquence sur le pouvoir d'achat des Français. De fait, la voiture reste, pour 75% des sondés, le mode de transport le plus utilisé au quotidien, selon une enquête réalisée par Ipsos auprès de 1.003 Français pour la Fabrique de la Cité (groupe Vinci) publiée le 6 janvier. C'est en constatant la hausse des prix des carburants que la crise des "gilets jaunes" avait vu le jour partout en France en octobre 2018.

Avec leurs 12.000 kilomètres, les autoroutes ne représentent que 1% du réseau français, mais elles concentrent 30% des kilomètres parcourus.

La même ristourne lors des "gilets jaunes"

A l'époque, un actionnaire du groupe de BTP avait d'ailleurs suggéré de faire baisser les prix des péages pour ses actionnaires. Les concessionnaires d'autoroutes comme Vinci ont souvent été visés par le mouvement social des "gilets jaunes". D'ailleurs, il avait du concéder de faire un geste pour les conducteurs réguliers -30% de réduction à partir de dix allers-retours par mois - sans revenir sur une nouvelle hausse des péages depuis février.

Une ristourne qu'il remet d'ailleurs au goût du jour en 2022 en promettant, pour les abonnés de l'offre "Ulys 30" uniquement, "une réduction de 30% sur l'itinéraire de leurs choix, s'appliquant à l'ensemble des trajets à partir de 10 allers-retours mensuels, sans limitation de kilométrage", indique le groupe dans son communiqué.

Il reste aussi les autres concessionnaires sur lesquels la hausse sera bien effective (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 2.323 km et Sanef 1.957 km).

Les péages des autoroutes augmentent tous les ans suivant un calcul prenant en compte le taux d'inflation et les travaux engagés par les sociétés concessionnaires. Ceux-ci sont d'ailleurs engagés dans la décarbonation des autoroutes avec notamment l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Le groupe Vinci est coté au CAC 40 et le titre progressait de +0,29% lundi matin, à 96,91 euros.

