FlixBus et Voyages Morio font rouler des bus au colza sur la ligne Brest-Grenoble

A Grand-Champ, dans le Morbihan, les agriculteurs cultivent du colza. De quoi motiver l'autocariste vannetais Voyages Morio à faire rouler, depuis avril 2021, des bus scolaires avec du biocarburant 100% français et « made in Bretagne ».

Avec l'allemand FlixBus, l'entreprise bretonne expérimente, depuis juin dernier, cette démarche de décarbonation du transport sur une ligne quotidienne reliant Vannes à Paris via Ploërmel, Rennes et Laval. Puis, cette stratégie s'est amplifiée avec la décarbonation de la plus grande ligne commerciale de FlixBus, entre Brest et Grenoble, que Voyages Morio opère depuis 2015.

Depuis ce mercredi 28 septembre, deux autocars Volvo Bus 9700 à double-étage et roulant au colza assurent désormais, de nuit et en totale autonomie, cette liaison de 1.150 kilomètres, qui passe par dix villes dont Quimper, Nantes, Angers, Clermont-Ferrand et Lyon.

Il s'agit de « la plus longue ligne commerciale roulant au 100% biocarburant en Europe » s'est félicité Yvan Lefranc-Morin, directeur général FlixBus France, filiale outre-Rhin de l'entreprise FlixMobility, lors de l'inauguration de la nouvelle ligne. « Ces véhicules parcourront plus de 1.000 kilomètres en utilisant de l'énergie renouvelable de type B100 et sans avoir besoin de se ravitailler. »

Écologique... mais pas plus économique

Produit pour les professionnels du transport (5.000 cars et poids lourds actuellement) par l'entreprise Saipol, spécialiste français de la transformation des graines oléoprotéagineuses en coproduits alimentaires et énergétiques, ce biocarburant de colza est entièrement issu de graines françaises.

Selon son producteur, filiale du groupe agro-industriel Avril, l'Oleo100 permet de réduire les émissions de CO2 d'au moins 60% par rapport au gazole et les émissions de particules fines jusqu'à 80% pour un trajet longue distance en autocar.

Plus propres, les bus verts sont ainsi éligibles à la vignette Crit'air 1 permettant de circuler dans les Zones à faibles émissions (ZFE), comme celles de Lyon ou de Grenoble.

En revanche, ils ne sont pas forcément plus économiques : dotés de la même motorisation qu'un bus classique, ils représentent le même investissement (400/450.000 euros pour un bus double-étage) et leur coût en biocarburant est indexé sur celui du gasoil.

Si le biocarburant use moins vite le moteur, l'autocar au colza peut consommer 3% à 5% de plus qu'un bus roulant au gazole, selon le mode de conduite ou de la météo.

Pour Flixbus, qui mise sur le fait qu'il « n'existe pas d'alternative directe », l'amortissement passera donc par un meilleur taux de remplissage de la ligne Brest-Grenoble (17.500 passagers en moyenne par an).

Les bus à double-étage offrent un potentiel de 50% de passagers supplémentaires, qui peuvent aussi être attirés par la promesse écologique.

Partenariat durable avec Volvo Bus France

« L'ambition est d'offrir à nos clients des solutions de voyages toujours plus responsables » admet Yvan Lefranc-Morin. Avant la ligne Vannes-Paris, l'entreprise avait déjà initié un changement avec l'arrivée en novembre 2021 de deux autocars roulant à l'Oleo100 sur la ligne FlixBus Nice-Toulouse.

« Ce nouveau projet réalise la synthèse de nombreuses compétences réunies pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et de particules. Sur cette ligne, la consommation de C02 par passager passera à 7,3 grammes par kilomètre parcouru, contre 23,6 grammes auparavant » ajoute le dirigeant.

Cette ouverture de ligne inaugure aussi un accord de coopération avec Volvo Bus France pour développer les voyages en autocars plus durables.

Volvo Bus, dont cinq véhicules roulent actuellement avec l'Oleo100 en France, ne fournira pas automatiquement les bus pour les lignes FlixBus. Mais le constructeur s'engage à faciliter les démarches des autocaristes exploitant le réseau FlixBus et souhaitant acquérir de nouveaux véhicules.

Voyages Morio : seul breton à rouler vert

Dans cette transition énergétique, Voyages Morio, fondé en 1950, se targue d'avoir pris un train d'avance. Sur la ligne Brest-Grenoble, l'autocariste calcule consommer 200.000 litres de gazole par an sur un total de 830.000 kilomètres.

« Avec l'Oleo100, nous proposeront les mêmes performances que le gazole tout en garantissant 70% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Cela constitue une première européenne dans le domaine des voyages commerciaux aux biocarburants. A la fin de l'année 2022, nous serons le seul autocariste en Bretagne à offrir une solution verte pour les transports sur longues distances, que ce soit pour nos lignes FlixBus ou pour nos séjours » assure Damien Kerrand, directeur général des Voyages Morio.

L'entreprise prévoit de parcourir plus de 1,3 million de kilomètres par an avec ses autocars de grand tourisme au colza.

