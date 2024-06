Grand Paris Express : la RATP et Keolis remportent l'exploitation de plusieurs lignes

Nouvelles attributions sur le Grand Paris Express. L'exploitation de la ligne 18 du nouveau réseau de transport public, qui sera mise en service progressivement entre 2026 et 2030, a été remportée ce mardi par l'opérateur de transports publics Keolis, lors du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités (IDFM).

Après les lignes 16 et 17, Keolis remporte donc un nouveau marché sur le Grand Paris Express avec cette ligne longue de 33 km, qui reliera Versailles à l'aéroport d'Orly, avec 28 millions de voyageurs annuels une fois l'intégralité de la ligne mise en service.

Ouverture de la ligne 18 en trois étape

Elle sera ouverte en trois étapes : d'abord fin 2026 entre Massy-Palaiseau et Christ de Salay, puis fin 2027 avec la mise en service du tronçon entre Massy-Palaiseau et Orly et enfin, fin 2030, entre Christ de Saclay et Versailles-Chantier.

Cette ligne de métro automatique desservira dix gares, dont trois stations aériennes et fonctionnera comme le réseau classique, avec un début de service à 05h00 et une fin à 01h15, sauf le vendredi et samedi où elle fermera à 02h15.

A ce stade, seul le tronçon sud de la ligne 15, qui ouvrira fin 2025, ne sera pas exploité par Keolis sur les futures lignes du Grand Paris Express. C'est RATP Dev, filiale de la RATP, qui a été choisie pour ce tronçon long de 33 km qui reliera Pont de Sèvres à Noisy-Champs.

La RATP désignée pour exploiter les lignes de tram-train T12 et T13

Autre décision entérinée par le conseil d'administration d'IDFM : l'attribution des tram-trains T12 et T13 à RATP Cap Île-de-France, qui succède ainsi à Transilien SNCF, l'exploitant actuel.

« L'attribution de ce lot s'inscrit dans le cadre de l'ouverture à la concurrence de l'ensemble du réseau de transport francilien », a indiqué IDFM dans un communiqué, précisant que le contrat devait durer 100 mois, soit un peu plus de 8 ans.

Jusqu'ici, l'entreprise Transkeo, codétenue par SNCF Voyageurs et Keolis (elle-même filiale de la SNCF) était chargée de faire fonctionner ces deux lignes et d'en assurer la sûreté et la maintenance. La ligne T12, longue de 20 km, relie depuis décembre dernier Massy-Palaiseau à Evry-Courcouronnes. Le T13, long de près de 19 km, va de Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr. Il a été mis en service en juillet 2022 et doit être prolongé jusqu'à Achères d'ici 2028.

Inauguration lundi prochain du prolongement de la ligne 14 Autre chantier attendu dans les prochains jours : le prolongement de la ligne 14 du métro parisien, qui ira jusqu'à l'aéroport d'Orly au sud de la capitale, et jusqu'à Saint-Denis-Pleyel au nord, doit être inauguré lundi prochain. Le président de la République Emmanuel Macron est pressenti pour inaugurer ce prolongement, considéré comme une infrastructure clé dans la perspective des JO de Paris. Avec ses sept stations et 14 km supplémentaires, la ligne 14, qui est dotée d'un système de pilotage automatique des rames, doit aussi devenir la plus fréquentée du métro mi-2025, avec un million de passagers attendus par jour. Surtout, cette infrastructure est considérée comme la « colonne vertébrale » du réseau de transport pendant les JO, puisqu'elle desservira le village des athlètes à Saint-Denis, grâce à son terminus nord, mais aussi le Stade de France, situé à moins de 15 minutes à pied, et le centre aquatique olympique. La RATP et Ile-de-France Mobilités (IDFM), autorité organisatrice des transports franciliens, attendent environ 700.000 voyageurs par jour sur cette ligne pendant la compétition. Ce prolongement de ligne sera la seule infrastructure de transport livrée à temps par rapport à ce qui était promis dans le dossier de candidature de Paris 2024, à l'inverse du Charles de Gaulle Express - qui doit relier l'aéroport de Roissy à Paris, sans arrêt, en 20 minutes d'ici à 2027 désormais - et les premières portions des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express.

(Avec AFP)