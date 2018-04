Grèves à Air France : le président met sa tête sur le billot pour arrêter "le désastre"

Coup de tonnerre à Air France. Alors que le conflit salarial s'enlise avec le refus des syndicats de signer la proposition d'accord de la direction que celle-ci avait soumise à signature jusqu'à ce vendredi midi, et la perspective d'une nouvelle salve de grèves en mai qui ne feront qu'alourdir le coût du conflit qui, aujourd'hui, après 9 jours de grèves, s'élève déjà à 220 millions d'euros, Jean-Marc Janaillac, le Pdg d'Air France-KLM et Président d'Air France, a décidé de consulter directement les salariés sur sa proposition en lançant un référendum, comme l'avait fait en 1994 Christian Blanc pour sauver Air France. À la différence près qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas tant de sauver la compagnie que d'empêcher qu'elle ne s'autodétruise.

"Après 9 jours de grève qui ont coûté 220 millions d'euros et peut-être autant devant nous, ma responsabilité est de mettre fin à cette paralysie pour ne pas mettre en péril les efforts consentis. Ce conflit est insoutenable, il fragilise l'entreprise et l'empêche de s'atteler aux chantiers qu'elle doit mener. Cette situation est devenue insupportable pour les 90% de salariés non grévistes. En tant que Président, ma responsabilité est de garantir l'avenir de la compagnie. Je ne peux pas accepter l'autodestruction en cours et cette impasse. La seule option est l'appel à l'engagement de tous les salariés pour le redressement de l'entreprise. Pour mettre fin au désastre et engager l'ensemble de la compagnie dans cette dynamique de croissance, j'ai décidé de faire en sorte que chacun puisse faire entendre sa voix", a déclaré Jean-Marc Janaillac, lors d'un point presse.