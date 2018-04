Air France : les syndicats annoncent de nouvelles grèves en mai

Il y aura bien d'autres grèves à Air France. Après 9 jours de débrayages depuis février qui ont déjà coûté 220 millions d'euros à la compagnie et deux autres prévus la semaine prochaine, l'intersyndicale a indiqué, dans un tract diffusé ce mercredi, qu'elle annoncerait le 26 avril prochain les jours de grève prévus début mai. De facto, et sans surprise, les syndicats n'iront pas signer la proposition d'accord de la direction, soumise à signature jusqu'à vendredi midi.

Pour rappel, cette proposition prévoit une hausse de salaires de 2% en 2018 et de 7% entre 2019 et 2021 (hors avancement automatique liée à l'ancienneté, augmentations individuelles....). Insuffisant pour les syndicats qui demande une hausse de 5,1% (hors GVT...).

« La direction a refusé la dernière proposition d'accord de l'intersyndicale qui aurait permis une sortie de conflit. Notre action commence à porter ses fruits. Il faut persévérer », explique le tract des syndicats

Grèves les 23 et 24 avril

Interrogé mercredi par La Tribune sur la possibilité de nouvelles grèves en mai, Franck Terne, le directeur général d'Air France, avait jugé que cette hypothèse serait « irresponsable ». Pour lui, améliorer sa proposition n'est pas « raisonnable ».

Alors que les grévistes ne représentent que 10% des salariés, le niveau de mobilisation des journées du 23 et 24 avril sera intéressant à suivre pour la suite du mouvement. Une chute de la mobilisation des pilotes (autour de 30% depuis le début du conflit) pourrait conforter la direction dans sa volonté de ne plus bouger en pariant sur un épuisement de la grève. Et par conséquent affaiblir la position de la direction du syndicat. A l'inverse évidemment, une forte mobilisation renforcerait la position du SNPL de durcir le mouvement.

Le nombre de jours de grèves de 1998 et 2014 dépassés

Les grèves de la semaine prochaine porteront à 11 nombre de jours de grève depuis le début du mouvement. La "performance" des pilotes en 1998, à quelques jours de la Coupe du Monde organisée en France, serait dépassée. Emmené par Jean-Charles Corbet, le président du SNPL Air France de l'époque, très apprécié par beaucoup de membres de l'équipe actuelle du bureau du syndicat (certains faisaient partie de son équipe il y a vingt ans), les pilotes avaient mis fin à leur conflit au bout de 10 jours.

Avec 11 jours, l'intersyndicale aujourd'hui portée par le SNPL et son président, Philippe Evain, ne serait plus qu'à trois petits jours du niveau de jours de grève réalisé en septembre 2014 quand le SNPL, dirigé par le pourtant modéré Jean-Louis Barber, avait ferraillé pendant 14 jours consécutifs avec le Pdg d'Air France-KLM de l'époque, Alexandre de Juniac, et celui d'Air France, Frédéric Gagey, aujourd'hui directeur financier d'Air France-KLM. Ce conflit avait été désastreux. Par son coût, 425 millions d'euros, mais aussi par l'arrêt d'une dynamique positive qui avait vu Air France, au fond du trou trois ans plus tôt, se redresser grâce au plan "Transform". La compagnie en porte encore les stigmates.