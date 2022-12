Grève de Noël : La SNCF va rembourser les billets annulés à hauteur de 200%

La SNCF console ses clients qui ne vont pas pouvoir prendre un train à Noël en raison de la grève des contrôleurs « Pour les voyageurs qui ne circuleront pas et dont le train sera annulé, c'est 200% de remboursement », a annoncé Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs sur Franceinfo, en disant que cette grève coûterait « plusieurs dizaines de millions d'euros » à la SNCF.

« S'il y a des gens qui sont vraiment privés de pouvoir faire Noël en famille, je ne suis pas sûr que ça compense » s'est agacé Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, sur France Inter. « La vie n'est pas facile pour les Français, avec l'inflation, avec la guerre aux portes de l'Europe, on a besoin de pouvoir se retrouver, de souffler », a-t-il ajouté invitant les grévistes à « revoir leur position ».

La SNCF promet aussi que les voyageurs peuvent échanger gratuitement en ligne leurs billets, si leur train initial est supprimé, sans avoir à payer de différence de prix ou de frais d'échange, certes à condition de trouver des places dans des trains désormais quasi complets pour le week-end.

Lire aussiMalgré son bouclier tarifaire, la SNCF augmente le prix moyen du TGV de 5 %

« C'est vraiment inacceptable »

« Je veux présenter les excuses de l'entreprise », a d'emblée dit le dirigeant. « Une grève pour les congés de Noël, c'est vraiment inacceptable, je suis en colère ».

Christophe Fanichet l'avait déjà dit la veille : « Les Français ont besoin de partir en vacances, j'appelle à ce que les chefs de bord retiennent cette date particulière de Noël et ne fassent pas grève, notre porte reste ouverte si les syndicats souhaitent lever les préavis ».

Même son de cloche chez le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune. « Il est encore temps de faire le choix de la responsabilité, ce choix c'est celui du dialogue social et non de la pénalisation des Français au moment des fêtes ». Pour Olivier Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), « c'est une grève honteuse » qui va impacter les familles et les étudiants, notamment. « C'est un mouvement sauvage » , a-t-il regretté, « ils auraient pu lever leur mouvement pendant les vacances ».

Un mouvement social organisé sur Facebook

Depuis le mois de novembre, la SNCF peine à nouer le dialogue avec le collectif de contrôleurs à l'origine de ce mouvement social, qui réclament une meilleure reconnaissance de la spécificité de ce métier. Le collectif national ASCT (CNA) rassemble sur Facebook plus de 3.500 membres et rejette toute accointance avec les syndicats, même s'il a dû s'appuyer sur les organisations syndicales pour porter ses revendications et déposer des préavis. Mais la CGT-Cheminots et SUD-rail, tout en maintenant le préavis, n'ont pas appelé à la grève, laissant la porte ouverte au collectif.

Lire aussiMouvement social dans les raffineries : faire grève permet-il de gagner plus ?

La situation devrait légèrement se dégrader samedi et dimanche

La grève va provoquer l'annulation d'environ un train sur trois ce week-end, principalement des TGV. Dans le détail, deux TGV sur trois devraient circuler vendredi sur les axes Atlantique et Méditerranée, et un train sur deux sur l'axe Nord. La navette Paris-Lille sera cependant quasiment normale. Trois TGV Est sur quatre rouleront. Les TGV entre gares de province devraient être plus impactés.

Trois Ouigo sur quatre devraient aussi circuler. Les Intercités rouleront normalement, même si des suppressions ont été rapportées. La SNCF n'a pas encore donné le détail des annulations pour samedi et dimanche, mais a déjà dit que la situation devrait être légèrement dégradée par rapport à vendredi.

(Avec AFP)