L'appel à la grève à la SNCF, une aubaine pour Trenitalia

Les syndicats de la SNCF auraient voulu faciliter l'arrivée de la société italienne Trenitalia, le premier opérateur à casser le monopole de la SNCF sur le réseau ferroviaire français, qu'ils ne s'y seraient pas pris autrement. En effet, en appelant à débrayer sur différentes parties du réseau ferroviaire, dont les TGV Sud-Est et Sud-Ouest, pour le premier week-end des vacances de Noël, ils donnent une belle opportunité aux clients d'aller tester le service de ce concurrent italien qui n'en demandait pas tant pour remplir ses trains pendant les fêtes de fin d'année dans la mesure où, en ouvrant la vente des billets ce lundi, cinq jours à peine avant le début de l'exploitation ce samedi, il pouvait pouvait légitimement s'inquiéter d'un faible taux de remplissage. Certes, avec la crise sanitaire, les clients ont pris l'habitude de réserver tardivement, mais cette période ultra courte en a surpris plus d'un. Pour rappel, les TGV italiens relieront deux fois par jour Paris et Milan en passant par Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane et Turin.

Djebbari espère une fin de conflit ce mercredi

Même s'il est probable que la SNCF évite la grève puisque les discussions entre la direction et les syndicat pourraient déboucher sur une fin de conflit d'ici à la fin de la journée, selon le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, l'impact ne sera pas neutre pour la SNCF. Dans les transports, les appels à la grève ont en effet souvent autant d'impact sur les entreprises que les grèves elles-mêmes dans la mesure où ils plombent les réservations.

"La balle, aujourd'hui, est dans le camp de la direction", qui "a encore la possibilité d'entendre cette colère", a protesté mardi sur BFMTV Fabien Villedieu, responsable SUD-Rail. Les syndicats de la SNCF réclament l'amélioration des conditions de travail, des embauches pour pallier des effectifs insuffisants, des hausses des salaires ou encore "une prime Covid". La partie est serrée, sachant que la SNCF doit faire des efforts après avoir bénéficié d'une aide d'Etat de 4 milliards d'euros, et qu'elle doit respecter les objectifs de performance prévus par la loi sur la réforme ferroviaire de 2018 en contrepartie de la reprise par l'Etat de 35 milliards d'euros de dette.