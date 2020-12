Feu vert à l'extension de l'aéroport de Londres-Heathrow

C'est au moment où les aéroports sont vides que l'extension de l'aéroport londonien d'Heathrow est confortée. Ce mercredi, quatre ans après le feu vert de l'ancienne premier ministre britannique, Theresa May, la Cour Suprême britannique a validé la construction controversée d'une troisième piste à Heathrow, en débat depuis une trentaine d'années. Saisie par l'aéroport et non par le gouvernement de Boris Johnson -lequel a toujours été hostile à ce projet- la plus haute juridiction au Royaume-Uni a en effet contredit un jugement en appel de février dernier, qui avait retoqué ce projet d'agrandissement pour des raisons environnementales. La cour d'appel avait estimé que cette extension aéroportuaire n'était pas assez respectueuse de l'environnement et que le précédent gouvernement conservateur, qui l'avait approuvé, aurait dû tenir davantage compte de l'Accord de Paris sur...