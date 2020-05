La distanciation physique dans les avions n'est pas obligatoire (AESA) : les compagnies aériennes soufflent

Les compagnies aériennes européennes poussent un "ouf" de soulagement. Si la distanciation physique à bord des avions est recommandée "dans la mesure du possible" elle n'est pas obligatoire, ont indiqué mercredi l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), dans un document commun définissant les lignes directrices pour "assurer la sécurité sanitaire des passagers aériens et du personnel du secteur de l'aviation au moment de la reprise des programmes de vols". Un travail demandé par la Commission européenne.

"À bord des avions, les lignes directrices offrent une certaine souplesse en raison de l'espace restreint, et il est clair que, dans la mesure du possible, les passagers doivent être physiquement éloignés : "en plus des autres mesures sanitaires et d'hygiène qui doivent être observées à tout moment (port du masque, hygiène des mains notamment NDLR), lorsque le volume de passagers, la configuration de la cabine et les exigences de masse et de centrage le permettent, les exploitants d'avions doivent assurer, dans la mesure du possible, une distance physique entre les passagers. Si la distance physique ne peut être garantie en raison du nombre de passagers, de la configuration des sièges ou d'autres contraintes opérationnelles, les passagers et les membres d'équipage à bord d'un avion devraient respecter à tout moment toutes les autres mesures préventives, y compris une hygiène des mains et une étiquette respiratoire strictes, et devraient porter un masque facial", indiquent l'AESA et l'ECDC.

Autrement dit, si les coefficients d'occupation de l'avion le permettent, la neutralisation d'un siège entre chaque passager est recommandée. Mais si les avions sont remplis, la mesure n'est pas obligatoire.

"Les passagers aériens doivent être assurés que l'air filtré dans les avions est plus sûr et plus propre que celui que beaucoup d'entre nous respirent au sol", rappellent l'AESA et l'ECDC, en expliquant que Les lignes directrices sont basées sur l'expertise scientifique des deux agences et "reflètent les meilleures connaissances scientifiques actuellement disponibles".

Des filtres identiques à ceux des blocs-opératoires

L'air est en effet extrêmement pur dans les avions, ont toujours rappelé les compagnies aériennes. Il est renouvelé toutes les deux à trois minutes. En fait, 30% de...