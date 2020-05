Masques, visières, prise de température... les mesures d'Air France pour rassurer les passagers

Comme pour tous les agents en contact avec les clients, le port du masque des hôtesses et stewards est obligatoire à bord des avions d'Air France. Il l'est pour les passagers depuis le 11 mai. Selon nos informations, la compagnie va expérimenter pour les personnels navigants commerciaux (PNC) le port de visières. Une commande a été passée la semaine dernière. Une nouvelle mesure qui s'ajoute à toutes celles déjà prises pour éviter la dissémination du Covid-19 et rassurer les passagers et les personnels. Depuis lundi dernier, la température des passagers est contrôlée avant l'embarquement des vols au départ de France, à l'aide de thermomètres infrarouges sans contact. Si elle dépasse les 38 degrés, les passagers ne montent pas à bord des avions. Un moyen d'éviter de se faire refouler à l'arrivée.

Neutraliser un siège n'a pas de sens médical

À bord des avions, la compagnie espace les passagers "autant que possible", la démarche étant facilitée par le faible taux de remplissage actuel des appareils. Mais la neutralisation d'un siège entre chaque passager est contestée par les acteurs du transport aérien. Et pas seulement parce qu'elle serait insoutenable sur le plan financier. Elle...