Le bénéfice net de CMA CGM enregistre une baisse de plus de 57%

Le groupe de transport maritime CMA CGM (propriétaire de La Tribune) a publié jeudi un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars au premier semestre 2024, en recul de 57,6% par rapport aux six premiers mois de 2023, malgré un chiffre d'affaires stable. Ce dernier s'élève à 24,9 milliards de dollars, porté par une demande élevée de transport de marchandises et une consommation qui est restée soutenue, notamment aux Etats-Unis.

« Notre groupe affiche une performance solide au deuxième trimestre », a malgré tout salué Rodolphe Saadé, PDG du groupe CMA CGM.

Sur ce trimestre, le chiffre d'affaires de l'activité maritime est resté stable sur un an (-0,8%), à 8,3 milliards de dollars. Le volume de marchandises transportées a lui augmenté de 6,8% grâce à une demande forte, une consommation des ménages dynamique et la reconstitution des stocks. Les clients anticipent notamment un contexte politique chargé avec les élections de novembre aux Etats-Unis et les difficultés liées aux congestions portuaires.

Plusieurs lignes affichent un bon dynamisme commercial, notamment celles vers les Etats-Unis, mais aussi l'Asie vers l'Afrique et l'Amérique latine, tout comme les lignes intrarégionales

Le recul du bénéfice est lié à une baisse des revenus financiers après l'utilisation de trésorerie pour des acquisitions, un impact du taux de change euro/dollar (200 millions de dollars) et des dotations pour la décarbonation de la filière maritime ou le financement d'un laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle.

Le groupe maritime s'attend à une deuxième partie d'année plus compliquée, avec un ralentissement économique. En début d'année, le directeur financier Ramon Fernandez avait prévenu que l'arrivée de nouveaux navires sur les mers devrait déboucher sur un phénomène de surcapacité au second semestre, phénomène tempéré jusqu'ici par les tensions en mer Rouge qui rallongent les routes maritimes en obligeant les transporteurs à contourner l'Afrique.

Un chiffre d'affaires en hausse dans la logistique

Dans la logistique, nouvelle activité stratégique pour le groupe CMA CGM, le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 4,8 milliards de dollars, en hausse de 26,8% sur un an, uniquement à cause de l'intégration de Bolloré Logistics, effective depuis le 29 février, selon CMA CGM. A périmètre constant, le chiffre d'affaires baisse légèrement, a précisé le groupe.

Côté médias, il a finalisé l'acquisition de BFM TV et RMC le 2 juillet dernier. Les deux chaînes sont désormais regroupées au sein de la filiale CMA Media (La Provence, Corse Matin, La Tribune et La Tribune Dimanche).

Après des acquisitions importantes ces dernières années dans la logistique et les médias grâce aux profits colossaux engrangés pendant la période du Covid-19, CMA CGM, devenu le troisième transporteur maritime et cinquième logisticien mondial, s'attache désormais à consolider son groupe.

(Avec AFP)