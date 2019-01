Le géant Car2Go se déploie enfin à Paris

Car2Go compte utiliser les 1.000 bornes mises à disposition par la ville de Paris, sur les vestiges de l'ancien réseau Autolib, pour recharger la flotte de Smart EQ. Le nouvel opérateur doit également encourager ses clients à rapporter les véhicules sur des points de recharge en créditant 3 euros sur leur compte. (Crédits : Daimler)

Après Renault et PSA, c'est Daimler (Mercedes, Smart) qui installe son service de location de voiture en libre service à Paris. Car2Go a été fondé en 2008 et réunit déjà plus de 3,6 millions d'abonnés à travers 26 villes dans le monde. Mais Paris sera sa quatrième ville où il opérera une flotte 100% électrique.