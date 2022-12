Les menaces de grève à Noël, une habitude prise par les cheminots depuis 2019

Depuis quelques années, on s'inquiète plus de savoir s'il y aura des trains à Noël plutôt que de la neige. Les cheminots agitent régulièrement le chiffon de la grève et mettent parfois leur menace à exécution comme en 2019 et comme, donc, en 2022. Parler d'un « marronnier », c'est-à-dire d'un sujet qui revient chaque année à date fixe, comme a pu le dire Christian Boucarel, président de la Fédération nationale des associations des usagers des transports (Fnaut) en Nouvelle-Aquitaine, semble toutefois abusif, même si selon le think thank Ifrap, dédié à l'analyse des politiques publiques, c'est la 14e année où l'on subit des mouvements de grèves en décembre à la SNCF depuis 2002.

Lire aussiL'Etat met la pression sur la SNCF pour arrêter la grève

Décembre 2019, la plus longue grève de l'histoire de la SNCF

Pour nuancer, Franceinfo, dans sa rubrique « Le vrai du faux » précise qu'avant 2019, « il faut remonter à 1986, soit plus de 35 ans en arrière, pour retrouver une grève massive de la SNCF pendant les fêtes de Noël ». En effet, en 2020, les trains ont roulé normalement pendant la période de Noël.

C'est bien depuis 2019 que cette habitude de menacer d'une grève à Noël semble avoir été prise. Les cheminots protestaient alors contre la réforme des retraites et avaient entamé un mouvent dur dès le 5 décembre. Avec 27 jours, cette grève de 2019-2020 reste la plus longue de l'histoire de la SNCF. Elle aura coûté 614 millions d'euros au transporteur.

En 2021, 50.000 voyageurs privés de train

La perception de grèves récurrentes à Noël par les clients est pourtant bien réelle. Sans doute parce que les syndicats menacent parfois sans aller jusqu'au bout. En 2021, ils avaient levé un préavis de grève avant la veille de Noël, et c'est tout de même 50.000 voyageurs qui avaient vu leur train annulé, la SNCF n'ayant pas eu les moyens de remettre à temps des trains en fonctionnement, le trafic a donc été extrêmement perturbé.

Quoi qu'il en soit, après la grève de décembre 2019 - et toutes celles qui n'ont pas lieu lors des périodes de fêtes, car il n'y a jamais eu d'année sans aucun mouvement social depuis 1947 -, celle de 2022 devrait largement entacher l'image de la SNCF à l'heure où elle essaie de pousser son avantage environnemental par rapport à l'avion ou à la voiture.

Lire aussiL'Etat met la pression sur la SNCF pour arrêter la grève