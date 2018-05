Les pertes d'Air France-KLM se creusent, les bénéfices d'IAG bondissent

Quatre cents millions d'écart entre la performance opérationnelle d'Air France-KLM et celle du groupe IAG (British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling, Level) au premier trimestre. La longue grève qui frappe Air France depuis le mois de février accentue fortement l'écart entre les deux groupes qui ont publié, ce vendredi 4 mai, leurs résultats financiers du premier trimestre.

Air France-KLM a, en effet, annoncé une perte opérationnelle de 118 millions d'euros (avec une perte de 178 millions pour Air France mais un bénéfice de 60 millions chez KLM), contre une perte de 33 millions d'euros l'an dernier, alors que IAG a fait état d'un bond de 75% de son bénéfice opérationnel, à 280 millions d'euros. Pour cette période, l'impact de la grève est évalué à environ 75 millions d'euros et de 300 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice qui sera en baisse significative par rapport à 2017 (1,9 milliard de résultat d'exploitation selon les nouvelles normes comptables), a prévenu le groupe. Ceci en raison non seulement de l'impact de la grève mais aussi de la remontée du cours du pétrole, malgré des réservations bien orientées pour l'été.

"On avait une année qui commençait plutôt bien en termes commerciaux, on avait une demande qui était là", a dit le directeur financier Frédéric Gagey à des journalistes. "Je trouve très dommage, et je pense que c'est le cas pour une majorité des salariés d'Air France, qu'on n'arrive pas à tirer le bénéfice de cette période."