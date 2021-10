Libéralisation du ciel avec le Qatar : les syndicats d'Air France exhortent la France à dire non

Les syndicats d'Air France montent au créneau et s'opposent à l'accord de libéralisation des services aériens signés entre l'Union européenne et le Qatar. Un accord dit de "ciel ouvert" qui donnerait un accès total au marché européen à Qatar Airways, alors que les compagnies européennes pourront desservir le Qatar sans aucune limitation. Dans les faits, à l'exception de quelques pays comme la France ou l'Allemagne, la plupart des pays européens disposent déjà d'un accord de "ciel d'ouvert" avec le Qatar de manière bilatérale. En France, Qatar Airways a annoncé ce lundi l'ajout le 15 décembre prochain d'un troisième vol quotidien entre Doha et Paris, le maximum de vols autorisés sur cette ligne. L'un de ses trois vols sera opéré en A380 pour offrir plus de sièges.

Ratification

Alors que cet accord doit encore être ratifié par les 27 États membres avant d'entrer définitivement en vigueur, l'ensemble des syndicats représentatifs d'Air France a adressé une lettre ouverte aux députés pour les exhorter à faire pression sur le gouvernement pour qu'il refuse de ratifier cet accord.

"C'est un accord complètement déséquilibré", dénoncent les syndicats qui représentent aussi bien les pilotes (SNPL, Alter, Spaf) que les personnels au sol (FO, CGT, CFDT, CFE-CGC, Unsa, CFTC) ou les personnels navigants commerciaux (UNPNC, UNAC, SNPNC et SNGAF).

Selon eux, "les impacts sociaux ne peuvent être que négatifs", déplore l'intersyndicale qui s'inquiète de "la mise en concurrence déloyale de compagnies françaises avec une compagnie largement subventionnée en tout temps et appliquant des conditions sociales rétrogrades".

Concurrence déloyale

Cette mauvaise nouvelle s'ajoute, pour Air France, à l'obligation de Bruxelles de lâcher à la concurrence des créneaux horaires de décollages et d'atterrissages à Orly, en contrepartie du feu vert accordé par la Commission à la recapitalisation de 4 milliards d'euros de l'Etat français.

"Qatar Airways a perçu tout récemment 2,5 milliards de l'État qatari sans aucune contrepartie", s'indignent les syndicats.

"C'est au moment où les compagnies françaises traversent la plus grave crise économique de leur histoire centenaire que l'Europe, sur proposition française, décide d'ouvrir le ciel européen à une concurrence déloyale", s'étonnent les organisations syndicales qui dénoncent dans leur lettre la "position schizophrénique" de la France.

Quant à ceux qui espèrent voir le modèle social français ou européen s'exporter au Qatar, "ces derniers sont au mieux de doux rêveurs, au pire des conseillers malveillants", prévient la lettre.

Les craintes concernent de possibles destructions d'emplois en raison de "la captation de flux de passagers depuis les provinces françaises et européennes au profit du hub de Doha".

