Logistique du dernier kilomètre : une application pour livrer en l’absence du destinataire

La livraison à domicile en l'absence du destinataire est l'étape ultime sur laquelle planchent tous les géants de la livraison à domicile, les spécialistes du "dernier kilomètre". Outre-Atlantique, plusieurs services existent déjà, comme Amazon Key, ou le service InHome de Walmart qui proposent la livraison des courses dans votre garage ou dans votre cuisine -et même dans votre frigo- en votre absence.

En France, le dernier kilomètre pèse environ 20% du trafic, occupe 30% de la voirie et se trouve être à l'origine de 25% des émissions de gaz à effet de serre, selon les chiffres publiés par France Stratégie (ex-Centre d'analyse stratégique).

Nouvelle approche de la livraison en horaires décalés

Si la startup dijonaise KwikWink n'est pas la seule à s'être lancée sur le créneau, elle propose, sur la base d'une approche écologique et économique qui revalorise la livraison en horaires décalés, une solution destinée d'abord à des professionnels, essentiellement les magasins qui doivent réassortir leurs stocks.

« Pour agir sur cette problématique d'une manière simple, notre idée est de permettre à 100% des livraisons de s'affranchir de la présence du destinataire », explique Pascal Laurence, cofondateur de la start-up KwikWink, basée à Dijon.

Son entreprise propose une solution à la croisée des chemins entre la domotique et l'application Internet qui permet d'ouvrir les portes d'un magasin ou d'un particulier, 24h/24 et 7j/7, à condition que lesdites portes soit équipées d'une ouverture automatique ou d'une serrure électronique.

Ensuite, « c'est aussi simple que d'utiliser un digicode », poursuit-il. À l'aide d'un boîtier connecté, KwikWink récupère les données de livraison envoyées par le magasin et envoie un code unique et temporaire au livreur quelques minutes avant son arrivée prévue.

Testé par les enseignes Carrefour et Naturalia

Après avoir été testé par l'enseigne Carrefour, le produit a été commercialisé en juin 2020. « Pour l'instant, nous avons déployé la solution dans quelques magasins parisiens de l'enseigne Naturalia pour permettre des livraisons la nuit », précise Pascal Laurence. Ce dernier espère équiper 250 magasins de cette enseigne présents sur la capitale d'ici à la fin de l'année. La solution fonctionne par abonnement. Il faudra compter 100 euros par mois et par magasin pour utiliser KwikWink.

Le trafic de nuit étant moins dense, les livreurs mettent en moyenne trois fois moins de temps qu'en journée pour atteindre leur point d'arrivée. La livraison de jour est une aberration à la fois écologique - quand on sait que le transport est la première source d'émission de C02 en France - et économique. À cause de l'augmentation des coûts de transport, de nombreuses enseignes cherchent à diminuer ce poste de dépenses important. La livraison de nuit permet d'effectuer le même trajet en moins de temps (ou dit autrement, de réaliser un plus grand nombre de livraisons dans le même temps), ce qui réduit aussi la consommation de carburant par livraison.

De la délégation de contrôle d'accès en toute confiance

« C'est en quelque sorte du contrôle d'accès », fait remarquer Pascal Laurence. Le système KwikWink asservit les systèmes du client. En d'autres termes, il se « plugge » dans les logiciels métiers et peut prendre le contrôle sur l'ouverture de la porte d'entrée, ainsi que sur le déclenchement de l'alarme, de la vidéosurveillance, etc.

Sur le papier, le concept peut paraître intrusif mais, en réalité, c'est grâce à cette transmission d'informations que la solution peut garantir la sécurité des livraisons.

« La confiance s'installe car nous créons un environnement sécuritaire. Par exemple, un matin, un livreur de Naturalia s'est présenté à 6h20 alors qu'il était enregistré pour une livraison entre 5h et 6h : il n'a pas pu entrer. Le code était périmé », raconte Pascal Laurence.

Chaque livraison est unique et documentée précisément

« Un autre livreur a essayé d'utiliser le code de la veille, mais cela n'a pas fonctionné non plus », poursuit-il. Chaque livraison est documentée de manière précise : combien de temps la personne est restée ? Quelle quantité a été livrée ? Dans quelle zone du magasin ? « C'est rassurant car nous structurons les passages de livraison », complète le cofondateur.

Côté livreur, l'utilisation est simple : cinq minutes avant l'heure projetée, il reçoit par SMS un code à 6 chiffres lui permettant d'effectuer les opérations attendues pour livrer le magasin.

Comment le modèle se décline en version Airbnb, restauration, etc.

Pour l'instant, le premier marché de KwikWink vise les magasins et leur livraison durant la nuit. Mais la startup s'est également déployée vers le secteur du tourisme et notamment pour les solutions de location en Airbnb. Par exemple, la maison d'hôtes baptisée le Clos de la Challangette, à Beaune, s'est équipé de la solution depuis 2021. « Fini les boîtes à clés avec un seul code, et qui pollue visuellement les habitats... Grâce à une serrure électronique, notre boîtier connecté permet au gérant des six gites du Clos d'accueillir des touristes à toute heure et de ne plus s'inquiéter des clés perdues. Les touristes disposent d'un code valable la durée de leur séjour », explique Pascal Laurence.

L'équipe de KwikWink travaille avec des « challenge managers » qui mutualisent les services des multiples plateformes de réservation. « On automatise complètement la gestion des flux », précise-t-il.

La solution permet d'envisager différents scénarios et de miser sur d'autres marchés. Par exemple, les restaurateurs, pour livrer la nuit avant le rush du matin, ou encore le marché du service à la personne dépendante en facilitant l'accès aux professionnels de soins. Un cabinet d'assurance sur Dijon vient même de signer un contrat pour la gestion digitalisée des clés et des horaires de ses collaborateurs.