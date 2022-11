Lufthansa en pole position pour prendre le contrôle d'ITA Airways ?

ITA Airways (ex Alitalia) va t-il prendre passer sous contrôle allemand ? Selon le Corriere della Sera qui cite des sources gouvernementales, Lufthansa pourrait acquérir 51% de la compagnie italienne pour un montant de 250 millions d'euros tandis que Ferrovie dello Stato et l'Etat italien prendraient respectivement 29% et 20% du capital.

Jusqu'ici le groupe allemand privilégiait une privatisation complète de la compagnie italienne, mais le retrait lundi de son allié, le géant du transport maritime MSC, a changé la donne. Lufthansa s'est retrouvé seul en piste et à passer au crible les comptes de la compagnie publique ITA, née en 2021 des cendres d'Alitalia.

« Les discussions avec les candidats intéressés se poursuivent », s'est contenté d'indiquer dans un communiqué le ministère de l'Economie, estimant que ce n'était pas son rôle de commenter les informations sur « d'éventuels partenaires supplémentaires des consortiums ». ITA Airways a besoin d'un « partenaire industriel », quel que soit son pays d'origine, « qui permette de développer les hubs aéroportuaires du pays et favoriser la mobilité et le tourisme », avait estimé mercredi le ministre des Entreprises Adolfo Urso.

Une entrée en lice de Ferrovie dello Stato marquerait de fait son retour, le groupe avait en effet tenté de constituer en 2019 un consortium pour sauver Alitalia avant de jeter l'éponge début 2020. A l'époque, des contacts avaient déjà eu lieu avec Lufthansa, mais aussi avec l'américaine Delta Air Lines et le gestionnaire italien d'autoroutes et d'aéroports Atlantia, contrôlé par la famille Benetton. Si le nom d'Atlantia circule à nouveau pour la reprise d'ITA Airways, le groupe autoroutier n'est actuellement pas intéressé, a indiqué à l'AFP une source financière.

Air France-KLM en embuscade ?

MSC et Lufthansa avaient proposé en août de débourser 850 millions d'euros pour 80% d'ITA, ne laissant à l'État italien qu'une part de 20%. La part réservée à MSC, avant qu'il ne jette l'éponge, avait été de 60%.

L'ancien gouvernement de Mario Draghi avait sélectionné fin août l'offre concurrente du fonds d'investissement américain Certares, associé à Air France-KLM et Delta Air Lines, en vue de l'ouverture de négociations exclusives. Puis, le nouveau ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti a annoncé fin octobre sa décision de ne pas renouveler l'exclusivité pour les négociations avec Certares, ouvrant la voie au retour de Lufthansa et MSC.

Pour autant Air France-KLM a réitéré en début de semaine son intérêt pour le renforcement des liens avec ITA dans le cadre du consortium mené par Certares aux côtés de son partenaire de joint-venture, Delta.

L'Etat vient d'injecter 400 millions d'euros de fonds publics

En attendant que ce feuilleton prenne fin, c'est l'Etat italien qui maintient la compagnie en vie avec une nouvelle injection de 400 millions d'euros de fonds publics qui doit entrer dans les caisses d'ITA Airways à la fin du mois. Bruxelles avait donné en septembre 2021 son feu vert au décollage d'ITA et a autorisé 1,35 milliard d'euros de fonds publics, à condition qu'elle finisse par voler à terme de ses propres ailes. Ce n'est toujours pas le cas.