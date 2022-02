Air France-KLM : pourquoi les résultats s'améliorent et le cours de Bourse plonge

Le paysage commence à s'éclaircir pour Air France-KLM. Après deux ans de crise sans précédent. Avec l'ouverture progressive des frontières, Air France-KLM a enregistré des résultats financiers très solides au cours du quatrième trimestre 2021, une période de basse saison traditionnellement difficile pour les compagnies aériennes de l'hémisphère nord, marquée cette année par l'impact de la propagation des variants Delta et Omicron.

Forte hausse de l'Ebidta

En effet, s'il a essuyé une perte d'exploitation de 1,6 milliard d'euros et une perte nette de 3,3 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 14,3 milliards d'euros (+29%), le groupe a réalisé une belle performance au quatrième trimestre en dégageant un bénéfice d'exploitation de 178 millions d'euros, un montant supérieur au niveau d'avant-crise. Avec un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 745 millions d'euros, en hausse de 2,4 milliards d'euros, Air France-KLM affiche une une marge d'Ebitda de 13%, la meilleure performance réalisée au quatrième trimestre après celle de 2018 (18%).

Malgré la flambée de l'épidémie, le quatrième trimestre 2021 a donc permis de voir l'effet des mesures de baisses de coûts (et de leur flexibilisation) et la remontée du chiffre d'affaires liée à la réouverture des frontières des Etats-Unis et du Canada et à une bonne gestion du « pricing ». Autre signe fort : l'équilibre économique a été atteint au mois de janvier, malgré Omicron. Enfin, les programmes de vols pour cet été prévus par les différentes compagnies laissent présager de bonnes recettes unitaires pour les prochains mois.

Pour le directeur général du groupe, Ben Smith, les trois derniers mois de l'année ont "représenté un tournant pour Air France-KLM". Malgré un retour des restrictions de déplacement fin 2021 en raison du variant Omicron très contagieux, "la performance globale reflète aussi bien la demande latente pour les voyages et le résultat de nos efforts de transformation", a-t-il précisé, en partageant son "optimisme pour l'avenir".

Recapitalisation en vue

En attendant, Air France-KLM reste toujours très endetté (8,2 milliards d'euros fin 2021), et la direction est prête à lancer une nouvelle opération de recapitalisation, la seconde après celle d'avril 2021, afin de continuer à rééquilibrer son bilan. Annoncée depuis des mois et maintes fois repoussée en raison de mauvaises conditions de marché, cette recapitalisation pourrait atteindre jusqu'à 4 milliards d'euros, selon le groupe, une partie sous forme d'augmentation de capital, une autre sous forme d'une émission d'instruments de quasi-fonds propres (tels que des obligations perpétuelles sèches et convertibles) afin d'accélérer le remboursement des aides publiques. Enfin, un refinancement des actifs pour un montant pouvant atteindre 500 millions d'euros est également envisagé.

« Le produit de ce refinancement serait utilisé pour rembourser partiellement les aides d'État », explique Air France.

Pour la partie concernant l'augmentation de capital qui selon certains observateurs devaient être inférieure à 2 milliards d'euros, l'Etat français et l'Etat néerlandais seraient prioritaires. Pour autant, détenant 28,6% du capital, la marge de manœuvre de Paris est limitée. Un dépassement du seuil de 30% l'obligerait en effet à lancer une OPA sur l'ensemble du capital. Lors de la première opération de recapitalisation, l'Etat français avait converti en quasi-fonds propres 3 milliards d'euros de prêts et participé à une augmentation de capital d'un milliard d'euros.

Le cours de l'action baisse

Alors que le cours de Bourse n'atteint pas les quelque 5 euros environ fixés en interne pour déclencher l'opération, certains analystes estiment qu'il ne faut plus attendre.

« Air France-KLM a déjà raté toutes les opportunités qui se sont présentées. Il y aura toujours un événement extérieur qui viendra perturber les conditions de marché. Il faut shooter sinon ils n'y arriveront pas », explique l'un d'eux.

Selon lui, si Air France-KLM avait eu la même structure bilancielle que Lufthansa, le cours de l'action aurait facilement bondi de 15% après l'annonce des résultats. Plusieurs investisseurs ne viennent pas sur le titre dans l'attente du "pricing" de l'augmentation de capital. Par ailleurs, la stratégie des hedge funds pèsent sur le titre. "Ils jouent le short", explique un analyste. Certains empruntent en effet des titres qu'ils vendent pour ensuite les racheter à un cours bien plus bas. En milieu de journée, le cours de l'action d'Air France-KLM chutait en effet de près de 6%, à plus de 4 euros.