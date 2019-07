Air France : Ben Smith sort tous les Airbus A380 de la flotte et commande l'A220 canadien

C'est une décision forte qu'a prise Ben Smith. Après avoir confirmé fin 2018 la décision de la direction précédente de maintenir une flotte d'A380 en réduisant le nombre d'appareils, mais en investissant dans la rénovation des cabines des avions restants, le directeur général d'Air France-KLM a fait machine arrière. Préférant des avions plus petits générant des yields plus élevés, Ben Smith est, par ailleurs excédé par les multiples pannes rencontrées par cet avion, entré dans la flotte il y a 10 ans seulement.

A330 NEO contre B787

Comme La Tribune l'avait révélé le 13 juillet, Air France a décidé de sortir tous ses A380 de sa flotte. Dans un communiqué publié ce mardi, Air France-KLM, sa maison-mère, a annoncé la sortie de ses 10 super-jumbo d'Airbus d'ici à 2022. Depuis novembre dernier, trois exemplaires en leasing étaient déjà condamnés à sortir à partir de 2020. Les contrats des deux autres appareils en leasing ne seront pas reconduits et Air France devra trouver une solution pour se séparer des cinq exemplaires détenus en pleine propriété, dont la plupart ne sont pas encore amortis. Forcément, la reprise par Airbus de ces avions fait partie des négociations pour l'achat de gros-porteurs, destinés à remplacer les A380. Selon nos informations, Air France a mis en concurrence le B787 et l'A330 Neo. L'A350 est pour l'heure jugé trop cher.

L'A220, un avion canadien

Air France a par ailleurs signé un protocole d'accord avec Airbus pour l'achat de 60 A220. Cet avion n'a d'Airbus que le nom. Il n'est autre que l'ancien C-Series de Bombardier, rebaptisé A220 en juillet 2018, après la prise de contrôle du programme par Airbus (51%), annoncé en octobre 2017.

Le choix de l'A220 est le plus pertinent pour le réseau d'Air France. Cet avion est beaucoup moins cher à l'achat qu'un A320 Neo, avec des coûts au siège équivalents. Surtout, sur des étapes courtes comme le sont celles du réseau court et moyen-courrier d'Air France, les gains de l'A320 NEO ne sont pas optimum selon certains experts. Pour eux l'A320 NEO est davantage adapté aux transporteurs disposant d'un réseau moyen-courrier avec des routes de 3.500 kilomètres environ. Or, chez Air France, les étapes moyennes sont beaucoup plus courtes (trois à quatre fois moins).