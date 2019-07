Air France : le plan social de HOP annulé en justice

En pleine période de tensions sociales avec les pilotes, la direction de HOP, la filiale régionale d'Air France, s'en serait bien passée. La semaine dernière, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision d'homologation du plan de sauvegarde pour l'emploi de HOP! qui avait été rendu par la DIRECCTE, le 8 février 2019, au motif d'un manquement en termes de reclassements.

"Le tribunal reproche à la DIRECCTE de ne pas avoir vérifié que la compagnie aérienne avait fait le nécessaire pour proposer des offres de reclassement. Même si dans les faits HOP a fait plusieurs propositions aux personnels concernés, sur le papier, il n'y en avait qu'une seule ", fait valoir un connaisseur du dossier, proche de la direction

La réorganisation n'est pas remise en cause dit la direction

Dans un courrier envoyé aux salariés que La Tribune s'est procuré, la direction de HOP "regrette cette décision" et annonce "son intention de faire appel".

"Cette décision ne remet pas en cause la mise en oeuvre des différents projets de réorganisation en cours", explique par ailleurs le courrier.

Ce PSE visait à supprimer 120 postes. Il y a eu 50 départs, 20 mobilités au sein de HOP ou d'Air France sur le même site et 45 d'un site à un autre (de Morlaix et Rungis vers Nantes notamment). Pour la direction, la décision du tribunal ne remet pas en cause ces décisions, même s'il peut très bien y avoir des contentieux. En revanche, les 5 suppressions de poste qui n'avaient pas encore été traitées ne le seront pas

Cette décision intervient alors que la température sociale monte chez les pilotes de HOP. Les syndicats veulent être intégrés chez Air France et menacent de faire de grève.