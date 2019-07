Air France : les pilotes de Transavia lèvent la paix sociale, ceux de HOP ne feront pas grève cet été

L'actualité sociale des pilotes de ligne du groupe Air France est chargée. Selon nos informations, le syndicat des pilotes de ligne (SPL) de Transavia a levé la paix sociale au sein de la filiale low-cost d'Air France. Cette mesure entraîne l'obligation pour la direction de débuter des négociations d'ici à trois semaines, soit jusqu'au 29 juillet.

Très présents dans cette organisation rattachée à la CFDT, les pilotes historiques, ceux qui sont rentrés chez Transavia entre 2007 et 2014 en provenance d'une compagnie autre qu'Air France (depuis 2014, tous les nouveaux pilotes sont en revanche des détachés d'Air France), s'opposent à l'accord sur le développement de la compagnie conclu par la direction d'Air France et le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) d'Air France. Aujourd'hui minoritaires au sein des pilotes de Transavia (79 contre 350 détachés), les pilotes historiques s'insurgent contre la diminution de leur ancienneté et de leur séniorité et restent par ailleurs dubitatifs sur les hausses de rémunération avancées, de l'ordre de 4 à 5% pour les commandants de bord et de 15% pour les copilotes.

Référendum au sein du SNPL Air France

Les représentants du SPL Transavia ont obtenu de recevoir les chiffres et les bases de calcul qui ont servi à faire ces évaluations. Une rencontre avec Ben Smith, le directeur général d'Air France-KLM, pourrait avoir lieu cette semaine.

A partir du 29 juillet, le syndicat pourra éventuellement déposer un préavis ou déposer une action en référé contre le projet d'accord. Certains pilotes de Transavia réfléchissent à créer un collectif pour déposer un préavis plus tôt. Or, au même moment devrait tomber le résultat du référendum des pilotes du SNPL. Il devrait être lancé en fin de semaine pour un résultat connu à la fin du mois de juillet. Les membres du SNPL Air France opposés à cet accord déplorent l'absence de "contrat unique" entre les pilotes d'Air France et de Transavia, et jugent le texte trop favorables aux pilotes de Transavia. Les hausses de rémunération de ces derniers seront notamment compensées par des mesures prises à Air France, notamment le gel des salaires en 2020 pour les pilotes.

Discussions cet été chez HOP

En revanche, la tension baisse chez HOP, la filiale régionale d'Air France. A l'issue d'une réunion avec la direction d'Air France (dont Ben Smith pendant une heure) et le SNPL d'Air France également, le SNPL de HOP qui demande l'intégration des pilotes de HOP chez Air France, a déclaré dans un communiqué interne qu'il suspendait sa menace de conflit pendant la durée des discussions cet été. Présent la première heure des discussions, Ben Smith s'est engagé à rencontrer les représentants syndicaux du SNPL HOP lors du conseil du syndicat le 17 septembre.