TGV, Intercités, cars longue distance, avion : le pass sanitaire en vigueur après le week-end du 1er août

Le pass sanitaire étendu aux transports de longue distance comme le TGV, les Intercités, les cars qui font des trajets interrégionaux, et les vols domestiques, entrera en vigueur "certainement après le week-end du 1er août", a déclaré mercredi le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari sur RTL. Pour les trains, les contrôles de document certifiant une vaccination ou un test négatif se fera sur les quais ou à bord, selon les gares et les trains. Pour les compagnies aériennes, déjà habituées à gérer les pass sanitaires vers l'étranger, l'outre-mer et la Corse, es vérifications sont effectuées à l'enregistrement... avec souvent à la clé un allongement des files d'attente. Les TER, Transiliens, métros et bus ne sont pas concernés.

L'entrée en vigueur s'effectuera "en fonction des débats qui vont se nouer au Parlement, nous présenterons le texte (de loi) en Conseil des ministres le 19, pour un début de passage au Parlement le 21, et donc ce sera certainement après le week-end du 1er août, qui comme vous le savez est un grand chassé-croisé" de vacanciers, a précisé Jean-Baptiste Djebbari. "Ce sera donc certainement dans la semaine du 2 août, plutôt", a-t-il encore dit : "on verra la date exacte en fonction de la date légale d'entrée en application du dispositif".

Contrôles dans les quais et à bord des trains

Sur les modalités concrètes d'application de ces nouvelles règles, Jean-Baptiste Djebbari a évoqué la possibilité de "lier le pass sanitaire au billet, c'est la chose la plus simple à faire mais ça nécessite un peu de temps" pour le mettre au point. Le ministre a aussi indiqué travailler sur "la façon la plus facile d'organiser les contrôles" dans les gares qui, à Paris, "bénéficient d'ores et déjà de portiques pour l'accès à un certain nombre de TGV".

"On évalue aussi les possibilités d'avoir des contrôles à bord", des consultations étant en cours avec la direction de la SNCF et ses agents sur ces processus, selon lui.

En revanche, les filtres ne seront "pas systématiques dans toutes les gares à tout moment", a-t-il reconnu. Mais "on va organiser des contrôles massifs sur les grands flux, typiquement les grands départs en vacances", outre des contrôles aléatoires ailleurs.

Jean-Baptiste Djebbari estime que "500.000 personnes par jour" seraient concernées pour les contrôles. En pleine saison estivale. le dispositif représentera un nouveau défi pour les gares.

Les trains longue distance seront affichés 30 minutes en gare avant le départ au lieu de 20, pour prendre en compte une attente plus longue avant d'embarquer. Quant au port du masque, il restera obligatoire dans les trains "au moins jusqu'au 30 août", date butoir pour la vaccination des personnels, a par ailleurs souligné Jean-Baptiste Djebbari.

"On attend des opérateurs qu'ils trouvent des solutions pour qu'il y ait un maximum de fluidité (...) c'est une question qui n'est pas facile", a déclaré à l'AFP le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut), Bruno Gazeau, très favorable à un pass sanitaire étendu.

"Il n'y a pas de raison que dans les trains on n'ait pas les mêmes exigences que dans l'avion, dans les bus, les bistrots ou les restaurants", a développé Bruno Gazeau, jugeant cette exigence préférable aux restrictions de mouvement pendant les confinements. Le secteur aérien est déjà habitué à gérer les pass sanitaires vers l'étranger, l'outre-mer et la Corse. Les vérifications sont effectuées par les compagnies à l'enregistrement... avec souvent à la clé un allongement des files d'attente.

Impossible pour Sud-Rail

Pour SUD-Rail, troisième syndicat représentatif à la SNCF, ces contrôles sont "impossibles". "En l'état, le nombre de cheminots, l'organisation du travail et l'absence de personnels dans de nombreuses gares rendent concrètement impossible la mise en place d'un tel dispositif pour les 750 TGV (300.000 voyageurs en moyenne) et 220 trains Intercités quotidiens (100.000 voyageurs)".

La mise en œuvre de ces mesures "soulève beaucoup de questions et d'incertitudes", a renchéri Thomas Cavel, secrétaire général de la CFDT-Cheminots (4e syndicat), à l'AFP. Pour lui, concernant le personnel, "l'incitation doit être privilégiée. Il faut mettre en œuvre toutes les dispositions pour que les salariés puissent accéder à la vaccination sans impact sur leur rémunération et sur leurs conditions de travail".

"Il serait totalement inacceptable (que ces mesures) conduisent à des sanctions disciplinaires ou financières", a prévenu de son côté la CGT-Cheminots, première organisation syndicale à la SNCF, qui a dit avoir déposé une "alerte sociale" (procédure relative notamment à une atteinte présumée aux libertés individuelles dans l'entreprise) sur plusieurs points.