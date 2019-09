TGV Lyria investit un demi-milliard d'euros pour tuer l'avion entre la France et la Suisse

TGV Lyria passe à l'offensive. Détenu par la SNCF et les Chemins de fer fédéraux suisses, l'opérateur des lignes TGV entre Paris et la Suisse (Lausanne, Bâle, Zurich et Genève) investit "entre 400 et 500 millions d'euros" dans un vaste plan de développement destiné à accroître ses parts de marché. Déjà leader avec plus de 50% du marché selon son Pdg, Fabien Soulet, Lyria veut creuser l'écart avec ses concurrents du transport aérien, très forts sur certaines routes comme Paris-Genève.

"Nous faisons le pari d'inverser le marché", explique à La Tribune Fabien Soulet.

Forte hausse des capacités en sièges

Lyria va augmenter sa capacité de 30% à partir du 15 décembre. Plus de 5.000 places supplémentaires seront proposées chaque jour, portant à 18.000 le nombre de sièges offerts sur l'axe franco-suisse. Soit l'équivalent de 120 Airbus A319. Pour arriver à une telle augmentation, Lyria va mettre en service des rames duplex de plus grande capacité et va augmenter la fréquence de ses trains. Entre Paris et Genève par exemple, où sont présentes les trois compagnies aériennes (Air France, Easyjet et Swiss) la fréquence des trains passera de 5 à 8 par jour. Par ailleurs, tous les trains seront cadencés avec des départs à horaires fixes facilement mémorables par les passagers.

Le confort à bord sera par ailleurs amélioré avec la mise en place d'un service wifi gratuit dans toutes les classes de services. Des offres tarifaires attractives vont par ailleurs être annoncées début octobre.

500.000 voyageurs supplémentaires en 2019

Le match avec les compagnies aériennes s'annonce acharné. Les TGV effectuent les trajets entre la France et la Suisse entre 3 et 4 heures en fonction des lignes. Ce temps de parcours permet encore à l'avion d'avoir de belles parts de marché. Grâce à une clientèle à fort pouvoir d'achat, les lignes franco-suisses, en particulier Paris-Genève, sont très rentables pour les compagnies aériennes.

Lyria compte profiter d'une demande pour le train de plus en plus forte, selon Fabien Soulet. Ce dernier table sur 500.000 passagers supplémentaies en 2019, à 5 millions de voyageurs. Lyria sera bénéficiaire cette année, a précisé Fabien Soulet. Ce dernier ne donne pas de prévisions de trafic pour 2020.