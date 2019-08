Transat accepte d'être achetée par Air Canada : Air France-KLM était en embuscade

Dix-neuf ans après avoir avalé Canadian Airlines, Air Canada est en passe d'acheter le groupe touristique Transat, propriétaire de la compagnie canadienne Air Transat. Réunis vendredi 23 août en assemblée générale, les actionnaires du tour-opérateur ont voté à 95% l'offre de rachat d'Air Canada d'un montant total de plus de 720 millions de dollars canadiens (485 millions d'euros). L'accord doit encore recevoir le feu vert de différentes autorités, celle de la concurrence du Canada, de l'Union européenne, ou encore de la Cour supérieure du Québec. La marque Transat sera conservée.

Air France-KLM suivait de près le dossier

Air France-KLM suivait de très près cette assemblée générale. Piloté depuis un an par l'ancien numéro 2 d'Air Canada, Ben Smith, le groupe aérien français était en embuscade et réfléchissait à se positionner en cas de refus par les actionnaires de Transat de l'offre d'Air Canada.

La presse canadienne avait fait état d'une alliance avec Onex, le nouveau propriétaire de Westjet, une compagnie partenaire d'Air France, et des investisseurs québécois. Selon des sources internes, Air France-KLM estime qu'Air Canada va détenir avec Air Transat des positions fortes sur plusieurs routes entre le Canada et l'Europe, et notamment vers la France. Air Transat assure en effet l'été de nombreux vols vols entre le Canada et plusieurs villes françaises. Le groupe français ne peut plus espérer qu'un refus de cette acquisition par les autorités de la concurrence.